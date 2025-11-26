Santos Bravos lanza nueva versión en portugués de '0%': Un homenaje a su identidad multicultural

La boyband de HYBE Latin America sigue afianzándose como un fenómeno musical global con el lanzamiento de la nueva versión en portugués de su exitoso sencillo debut, '0%'. La banda reafirma así uno de los pilares fundamentales de su propuesta artística: su identidad multicultural.

Santos Bravos, la boyband de HYBE Latin America, sigue afianzándose en la escena musical global con el lanzamiento de la nueva versión en portugués de su exitoso sencillo debut, '0%'. Con este nuevo lanzamiento, la banda reafirma uno de los pilares fundamentales de su propuesta artística: su identidad multicultural.

Esta versión de '0%', que originalmente se estrenó el 21 de octubre durante la gran final del reality show Santos Bravos, ha alcanzado más de 80 000 visualizaciones en su video oficial, grabado en las icónicas playas de Santa Mónica, California. En tanto, la versión original del tema ha logrado superar los 5 millones de visualizaciones en su visualizer en YouTube, consolidándose como un éxito rotundo desde su debut.

Una colaboración internacional: la influencia de Brasil en “0%”

Para la versión en portugués, Santos Bravos ha incorporado la colaboración de dos renombrados compositores brasileños: Ajaxx, destacado por su trabajo en el funk y rap brasileño, y Carolzinha, quien ha trabajado con grandes artistas como Anitta, Luísa Sonza y Ludmilla. Esta colaboración no solo aporta una perspectiva fresca y auténtica a la canción, sino que también refleja el compromiso de la banda por fusionar géneros y culturas en su música.

La decisión de grabar una versión en portugués de “0%” refleja la responsabilidad de Santos Bravos con su identidad multicultural y su deseo de conectar con un público más amplio. Con Kauê Penna, uno de sus miembros brasileños, aportando su influencia única, la banda celebra no solo la música en español, sino también la riqueza del portugués, un idioma fundamental en su propuesta artística. Esta nueva versión no solo busca llegar a los fans de habla portuguesa, sino también rendir homenaje a la diversidad cultural que forma parte esencial de la esencia de Santos Bravos.

Una canción de libertad, conexión y espontaneidad

Más allá de la versión en portugués, '0%' sigue siendo una celebración de la libertad, la amistad y la juventud. La canción fusiona pop con ritmos urbanos y transmite un mensaje poderoso: disfrutar de la vida al máximo, sin importar las distracciones del día a día. La letra de '0%' evoca esos momentos especiales en los que, aunque el celular se quede sin batería, la vida continúa a pleno ritmo. Es una invitación a desconectarse y a vivir plenamente.

Según Jaime Escallón, presidente de TRU, el sello discográfico de la banda, “‘0%’ resume lo que son Santos Bravos: energía pura, autenticidad y alegría compartida”. Para Escallón, la canción no busca la perfección, sino la conexión genuina con el público, un concepto que refleja perfectamente el espíritu de esta nueva generación latina.

Un éxito en ascenso: impacto visual y musical

El videoclip oficial de '0%' en portugués, grabado en las playas de Santa Mónica, refleja la energía juvenil de Santos Bravos. El video muestra a los miembros del grupo disfrutando de la vida, la diversión y la camaradería, mientras expresan su diversidad cultural. Apenas unas horas después de su lanzamiento, la nueva versión del tema acumuló más de 80 000 visualizaciones, un indicio claro del creciente interés que la banda está generando, especialmente entre sus seguidores de habla portuguesa.

Escucha '0%' en portugués

La nueva versión de '0%' está disponible en todas las plataformas de streaming más populares, como Spotify, Apple Music, Deezer y YouTube. Además, los fans pueden disfrutar de la canción y también interactuar con el contenido exclusivo de la banda a través de Weverse, una plataforma donde los seguidores además de escuchar su música, también puede comentar y dejar mensajes para los miembros de la banda.

El futuro de Santos Bravos: conquistar el mundo con su música

El éxito de Santos Bravos no es solo el resultado de su indiscutible talento, sino también de su capacidad para generar una conexión auténtica con su público. Desde antes de su debut oficial, los miembros de la banda convivieron durante seis meses, creando un fuerte lazo de camaradería que se refleja en su música. Su enfoque honesto y genuino ha logrado que los fans se sientan parte de su historia, lo que los posiciona como una de las boybands más prometedoras de la escena musical latina.

Con esta nueva versión en portugués, Santos Bravos sigue demostrando que está listo para dejar una huella indeleble en la industria de la música global, llevando su energía, su autenticidad y su mensaje de libertad a todos los rincones del mundo.