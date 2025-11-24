'Los Chistosos' recuerdan a Guillermo Rossini con Ernesto Pimente, 'El ronco' Gámez, Patricia Alquinta y más

Los Chistosos emitieron este lunes 24 de noviembre un programa especial recordando grandes anécdotas y vivencias del ‘Tío’ Guillermo Rossini, el legendario humorista, imitador y locutor radial, quien falleció a los 93 años dejando un gran legado en décadas de trayectoria donde entregaba todo su talento al Perú.

En esta oportunidad, Hernán Vidaurre, Giovanna Castro y Manolo Rojas tuvieron como invitados —en cabina— al humorista Román 'El ronco' Gámez y a la actriz cómica Patricia Alquinta, quienes recordaron cómo conocieron al legendario Guillermo Rossini.

“Estoy bastante sentido porque compartimos mucho con Guillermo desde la Peña Ferrando y hasta ahora siento esa pérdida (…) Un día Augusto Ferrando me ve sentado y me dice que vaya a su programa. El primero que me dio la mano fue Guillermo, a él le decían 'El flaco’. Desde ese momento Guillermo me dio la confianza, él era muy exigente”, comenzó diciendo Aurelio Román Gámez Espinoza, el ‘Tío Ronco’.

Del mismo modo, Patricia Alquinta recordó los momentos en la casa de Guillermo Rossini junto a Manolo Rojas, Ernesto Pimentel y otros amigos cercanos al humorista.

“Con Manolo lo hacíamos bailar, cantar, hacíamos TikTok. Lo bonito del tío Rossini era su cariño. Nosotros entramos en la cumbre del Tío Rossini, cuando iniciamos (en el humor) él era una estrella, el imitador principal”, acoto´.

Del mismo modo, mencionó la importancia de Coca Rossini, esposa de Guillermo Rossini, quien acompañó al locutor hasta en sus últimos días.

“Yo hablé con la tía Coca y me dijo que llevaban casi 60 años de casados (…) Ella decía que entró a hacer un show, y que la vio y desde que la vio, la conquistó. Fue amor a primera vista y que desde ahí estuvieron juntos”, sostuvo.