Muertes maternas aumentan en Piura tras impacto del Fenómeno El Niño y contagios por dengue

Entre enero y agosto del 2023 se han reportado 21 muertes maternas en Piura; es decir, fallecimientos de madres que dieron a luz y tuvieron complicaciones post parto, según información del Ministerio de Salud. RPP Data verificó que esta cifra representa un aumento en comparación a la del 2019 y 2020, años en los que se registraron 16 y 14 muertes respectivamente, en el mismo periodo de tiempo.

La diferencia se hace más notoria cuando comparamos Piura con la tendencia a nivel nacional, pues en casi todos los departamentos se observa una disminución de casos de muertes tras dar a luz. De hecho, hasta la fecha, se han contabilizado 178 muertes maternas en el Perú, la cifra más baja de los últimos 10 años, según la Sala Situacional de Muerte Materna del Minsa.

Actualidad Especialistas explican el impacto del Fenómeno El Niño en el aumento de las muertes maternas en Piura.

Efectos del Fenómeno El Niño en Piura

Pero, ¿qué está pasando en Piura? ¿Por qué ahí han aumentado las muertes maternas? Para entender qué sucede en esta región, analizamos en los datos. En Piura, en el primer trimestre del 2023 se registraron cuatro muertes maternas, que aumentaron a 13 en el segundo trimestre (abril, mayo, junio). Este hecho coincidió con el aumento de los contagios de dengue, que en esa misma época llegaron a 7,800 en la región, según la Sala Situacional Diaria del Dengue.

"Hay que tener en cuenta que en Piura se han tenido las inundaciones y el dengue, que afecta no solo a las gestantes y a su familia, lo cual supone un riesgo adicional de complicación [en el embarazo], si no también de contagio del personal de salud, por lo que no hay enfermeras o médicos disponibles que los atiendan", explica Walter Mendoza, especialista en salud pública y análisis demográfico, analista del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA).

Además de esta epidemia, el norte del Perú también sufrió los efectos de las inundaciones y deslizamientos provocados por El Niño. Esto impactó en la falta de atención oportuna y eficaz a las gestantes en situaciones de riesgo, indica el Dr. Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú.

"Durante eventos climáticos extremos, como el Fenómeno El Niño, las infraestructuras como carreteras y centros de salud, pueden dañarse o quedar inaccesibles. Esto dificulta el acceso de las mujeres embarazadas a la atención médica de emergencia y obstaculiza la capacidad de los servicios de salud para responder a las complicaciones obstétricas", señala.

"La Disponibilidad de agua potable y saneamiento adecuado también aumenta el riesgo de infecciones y complicaciones, además de la escasez de alimentos y la desnutrición que pueden contribuir a la mortalidad materna", agrega el experto.

¿Qué se puede hacer ante esta situación?

Considerando que entre diciembre y marzo del 2024 se sentirán los efectos del Fenómeno El Niño, según el Comité de Estudio del Fenómeno El Niño (ENFEN), los especialistas coinciden en que urge desarrollar planes de preparación y respuesta a desastres que incluyan estrategias específicas para proteger la salud materna.

"Se debe incrementar y capacitar al personal de salud en atención obstétrica de emergencia, mejorar la infraestructura de los establecimientos de salud, a fin de que puedan soportar los embates climáticos, y establecer rutas de adecuación seguras", propone Tarazona.

Otras de las medidas que se deben garantizar, considera el representante del Colegio Médico, son el abastecimiento oportuno de suministros médicos esenciales en áreas vulnerables, el fortalecimiento de la atención prenatal temprana y el sistema de referencia de gestantes de riesgo, apropiados para las zonas afectadas.

Por su parte, Walter Mendoza, analista del UNFPA, considera que los modelos de atención deben ser más activos y no solo esperar que las pacientes lleguen a los establecimientos de salud, pues en muchos casos podrían tener dificultad para acceder al servicio.

"Hay que generar modelos de atención que no sean estáticos, sino que sean móviles, como unidades itinerantes o brigadas que permitan buscar activamentes casos de la comunidad, ir casa por casa para buscar situaciones de riesgo", comenta.

En los próximos meses se esperan lluvias intensas en Piura, según el Comité del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño. Es momento de que el sistema de salud, en todos sus niveles de atención, mejore las coordinaciones y tome las medidas de prevención para evitar que más mujeres pierdan la vida luego de convertirse en madres.