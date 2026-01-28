Chiclayo: Ladrones se hacen pasar como pacientes y roban ecógrafo de hospital de EsSalud de Tumán

Tres ladrones, fingiendo ser pacientes, ingresaron al hospital de EsSalud del distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, y hurtaron un ecógrafo portátil del servicio de obstetricia, equipo médico valorizado en más de 60 mil soles.

Las imágenes quedaron captadas en las cámaras de vídeo del hospital, donde se observa que dos mujeres solicitaron la atención de un técnico de enfermería, para ser pesadas, momento que fue aprovechado por su cómplice que ingreso al área de ginecología, para llevarse el equipo, camuflado entre sus pertenencias.

El personal médico del hospital se percató del hecho y de inmediato comunicó el hurto a la policía sectorial. Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística de la Divincri para recoger las huellas y verificar las imágenes de vídeo.

EsSalud emitió comunicado

Por su parte la Red Asistencial de EsSalud emitió un comunicado donde confirma la sustracción del equipo médico y anunció que se dispuso el traslado de un nuevo ecógrafo portátil para garantizar la atención de los asegurados.

Detalló que ya se ha identificado a los responsables del hecho y se iniciaron las acciones administrativas internas para verificar si el personal del hospital estaría implicado en el incidente.

“Ante este hecho, se activaron de inmediato los protocolos institucionales de seguridad y control, realizándose la revisión del sistema de videovigilancia. De manera preliminar, se habría identificado la presunta participación de tres personas”, indica parte del comunicado de EsSalud.