Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe de libertad de expresión de diciembre en el que advierte asesinato de dos periodistas

El Consejo de la Prensa Peruana expresó su preocupación por los asesinatos de los periodistas Fernando Núñez y Mitzar Castillejos, y la agresión a un periodista de RPP por parte de un escolta presidencial, y varios otros.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe mensual sobre libertad de expresión, correspondiente a diciembre de 2025, en el que detalla una serie de ataques a periodistas y medios de comunicación.

En su informe, el CPP menciona el caso del Fernando Núñez, el periodista que fue asesinado por sicarios cuando volvía a casa con su hermano después de una cobertura, en la región La Libertad.

“Era director del portal informativo Kamila TV. Venía investigando presuntas irregularidades en obras de infraestructura en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo”, señalan.

También se habla el asesinato de Mitzar Castillejos producido a días del crimen de Fernando Núñez. El periodista fue atacado a balazos por dos sicarios en la región Ucayali. Aunque sobrevivió al ataque, el comunicador falleció a los pocos días producto de las heridas.

El CPP presenta su informe de libertad de expresión de diciembre, que recoge los condenables asesinatos de dos periodistas: Fernando Núñez y Mitzar Castillejos.https://t.co/Ezj3m8FeZ2 — Consejo de la Prensa Peruana (@ConsejodePrensa) January 7, 2026

“Los asesinatos de Fernando Núñez y de Mitzar Castillejos en diciembre, junto a los de Gastón Medina y Raúl Celis, hicieron del 2025 el año más sangriento en décadas, lo que refleja la violencia en la que ha caído el periodismo en el Perú”, indica el CPP como su posición institucional.

El CPP exigió que los crímenes de los cuatro hombres de prensa sean investigados con la agudeza que merecen y que todos los responsables enfrenten severas condenas.

Asimismo, el CPP expresó su preocupación por el periodista de RPP Javier Rumiche y su camarógrafo, John Altamirano, quienes fueron interceptados y removidos violentamente por un escolta presidencial cuando intentaron acercarse al mandatario José Jerí, para realizarle algunas preguntas durante un acto público en Tacna.

“El CPP rechaza el actuar del escolta presidencial, y reconoce que el presidente Jerí haya ordenado a su seguridad que un hecho similar no vuelva a ocurrir”, alegaron.