Actualidad Dos monjas peruanas están en la Franja de Gaza y esperan ser evacuadas a Egipto

Dos monjas peruanas se encuentran en el norte de la Franja de Gaza y piden ser trasladadas a Egipto a poco de la incursión del Ejército israelí en territorio gazatí. Así lo informó el embajador del Perú en territorio egipcio, José Guillermo Betancourt.

En Ampliación de Noticias, el diplomático peruano precisó que se trata de las hermanas Lucía y Mónica Llerena Vargas, quienes ya fueron registradas en el padrón de peruanos autorizados para ingresar a Egipto, que comparte frontera con la franja.

“Tengo que informar que han aparecido más personas peruanas en la Franja de Gaza y ya hemos tomado contacto con ellas […]. Son dos hermanas monjas que están en el norte de Gaza. Se han comunicado con el Perú porque desean ser evacuadas a Egipto”, precisó.

Betancourt detalló que las religiosas estaban en la Franja de Gaza desde hace tiempo, pero decidieron retornar al país después de que el Ejército de Israel respondiera con bombardeos a la ofensiva del grupo extremista palestino Hamás, que atacó territorio israelí el pasado sábado, 7 de octubre.

¿Cuántos peruanos piden ser evacuados desde la Franja de Gaza?

El embajador señaló así que la lista de peruanos que solicitan ser evacuados de Gaza asciende a nueve. Entre ellos, acotó, se encuentra una niña peruana de 6 años y su madre palestina.

“[Nuestros compatriotas] se encuentran bien. No puedo decir a buen recaudo, porque es una frase que tal vez no se ajusta a la realidad. La situación sigue muy delicada en toda la Franja de Gaza. No ha cesado la violencia”, dijo Betancourt sobre el estado de los connacionales.

Y es que los compatriotas aún no pueden acercarse al puesto fronterizo de Rafah, ubicado en la frontera entre Gaza y Egipto, puesto que aún no existen las condiciones.

Si bien han ingresado camiones con ayuda humanitaria -54 en total desde el sábado 21-, aún no se permite el ingreso o salida de personas desde el territorio gazatí.

“Todos los connacionales serán evacuados cuando las circunstancias lo permitan”, finiquitó el diplomático.