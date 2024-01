Ministra de Eduación advierte que hay 438 colegios en riesgo muy alto de inundación por El Niño

Actualidad Miriam Ponce: "Efectivamente el riesgo muy alto es que puedan tener inundaciones"

Colegios en riesgo por el Fenómeno El Niño | Fuente: Andina

La ministra de Educación, Miriam Ponce, confirmó que hay 438 centros educativos en riesgo muy alto ante el Fenómeno El Niño que podrían inundarse en la temporada de lluvias, sobre todo en regiones como Piura, La Libertad y Lambayeque.

Además, hay 34 600 de 55 000 instituciones educativas a nivel nacional tienen algún nivel de riesgo ante los efectos del incremento de las lluvias. Es decir, más de la mitad de los colegios a nivel nacional.

"Efectivamente el riesgo muy alto es que puedan tener inundaciones, que pueda caer una quebrada y que no se pueda recuperarse la institución. En ese sentido, estamos trabajando con todos los gobiernos regionales, con los directores regionales de educación. Se les está entregando una lista de instituciones educativas que están ubicadas en zonas no mitigables porque tenemos más de 14 instituciones ubicadas en zonas no mitigables, por lo tanto, necesitamos comenzar a ubicar terrenos para poder próximamente reubicar estas instituciones educativas", explicó.

Miriam Ponce detalló que se han adquirido 100 domos que se distribuirán al norte del país, a Tumbes, Piura y Lambayeque. Estos domos tienen mobiliario para 30 alumnos y una docente. Según la ministra de Educación, son de fácil armado y tienen la estructura pata para brindar clases.

Además de los domos, la ministra precisó que se ha entregado presupuesto a las direcciones regionales de Educación.

Y sobre la posibilidad de cambio del cronograma de clases, Miriam Ponce aclaró que esta es una respuesta que dará en su momento cada director regional educativo.