Sutran informó que ocho vías nacionales permanecen con tránsito restringido por lluvias y deslizamientos

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que, debido a las lluvias intensas y deslizamientos de tierra en distintos puntos del país, actualmente ocho vías nacionales permanecen con tránsito restringido.

Así lo dio a conocer Ronald Power, gerente de Supervisión y Fiscalización de la entidad, quien precisó que las regiones más afectadas por las fuertes precipitaciones son Amazonas, Cajamarca y La Libertad, donde se registran complicaciones en la circulación vehicular.

“Por fenómenos naturales tenemos ocho vías con tránsito restringido, principalmente se encuentran en las zonas de la sierra y selva, que se ubican en Amazonas, Cajamarca y La Libertad, donde muchas vidas han sido afectadas por estos fenómenos naturales”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia del Mapa Interactivo de Alertas, una herramienta digital gratuita que se encuentra disponible en el portal web de la Sutran y que está dirigido a conductores, transportistas, pasajeros y público en general.

“Se puede visualizar la información del estado situacional de la red vial nacional donde podemos encontrar las alertas que podemos recibir por parte de las autoridades”, manifestó.

Finalmente, indicó que la Sutran, a través de sus centros de gestión y monitoreo ubicados en Lima y otras tres regiones realiza una vigilancia permanente del tránsito en las vías nacionales.