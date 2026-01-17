PNP captura a presunto cabecilla de una banda criminal extranjera en Santa Anita

Agentes de la Policía Nacional capturaron a Eddy José Godoy Araujo (27), quien sería el presunto cabecilla de la banda criminal 'Los Despreciables del Antitren'.

El detenido, según informó la PNP, es de nacionalidad venezolana y estaría vinculado al asesinato de un estibador, crimen ocurrido el último viernes en la puerta número seis del Mercado de Productores, en el distrito limeño de Santa Anita.

La intervención se realizó en la urbanización Los Cedros, en el mencionado distrito, en la que se le incautó un arma de fuego, un teléfono, un celular con chat que revelaría su participación y una motocicleta, la que habría usado para cometer el crimen.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, sostuvo que el detenido ingresó de "manera irregular" al país y que dicha organización delictiva sería una facción del ‘Tren de Aragua’.

"Es un venezolano que ha ingresado de manera irregular y clandestina al país, quien se había valido de dos integrantes, más él, integrantes de la organización criminal 'Los Despreciables del Anti Tren'. Una decisión más de la organización de la megabanda transnacional, el 'Tren de Aragua'", informó el alto mando.

Godoy Araujo enfrenta investigaciones por al menos tres delitos, incluyendo pertenecer a una organización criminal.

Además, fue puesto a disposición del Ministerio Público para que continúe con las diligencias, mientras la Policía Nacional prosigue las labores para localizar a los demás integrantes de la red criminal.