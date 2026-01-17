Últimas Noticias
Gobierno aprobó en Consejo de Ministros prorrogar el estado de emergencia en Lima, Callao, Tumbes y La Libertad

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que se aprobó la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días. La misma medida se aplicará, pero por 60 días, en provincias de Tumbes y La Libertad.

El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros prorrogar por 30 días calendario del estado de emergencia en Lima y Callao, y por 60 días en las provincias de Tumbes y Zarumilla (región Tumbes) y en Trujillo y Virú (La Libertad), “como parte de las acciones destinadas a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada”.

Durante los estados de emergencia, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas delictivos, entre otros instrumentos.

Con estas prórrogas, continúa la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, se mantienen y refuerzan las medidas excepcionales en materia de seguridad e inteligencia vinculadas al control penitenciario, el control territorial y la respuesta del sistema de justicia, así como otras acciones estratégicas orientadas a fortalecer la lucha contra la criminalidad.

