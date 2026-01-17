La Libertad: choque entre camioneta y tráiler deja cuatro muertos en Pacasmayo

Cuatro personas fallecieron, entre ellas dos menores de edad, tras un violento choque entre una camioneta y un tráiler cargado de caña de azúcar en la zona conocida como la curva de Barranca, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región de La Libertad.

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), las víctimas viajaban en la camioneta y aún no han sido identificadas.

Dos de los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Tomás Lafora, mientras que los otros continúan siendo recuperados, tras haber quedado atrapados en la estructura del vehículo.

Hasta el lugar llegaron efectivos del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), Bomberos, Policía Nacional y personal de Seguridad Ciudadana. Debido al accidente, el tránsito vehicular se realiza por una vía alterna.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Con este hecho, la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en la región se eleva a seis en lo que va del 2026, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).