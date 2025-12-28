Últimas Noticias
Huancavelica: alcalde de Angaraes advierte que en quince días desaparecerían los sembríos por sequía y heladas

Cerafín Ramos dijo que el 75 % de la población en Angaraes vive del campo.
Cerafín Ramos dijo que el 75 % de la población en Angaraes vive del campo. | Fuente: Difusión
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La escasez de agua y las heladas persistentes han convertido los campos de cultivo en terrenos prácticamente desérticos en los doce distritos de la provincia de Angaraes.

El alcalde provincial de Angaraes, en la región de Huancavelica, Cerafín Ramos Rojas, advirtió que el caudal de los ríos ha descendido a niveles críticos, poniendo en grave riesgo la agricultura y la ganadería de la provincia. 

“El caudal del río ha disminuido y [la situación es] aún más grave para quienes no tienen [sistemas de] riego; están desesperados. En unos quince días desaparecen los sembríos. Además, las heladas perjudica más: nuestra población no va a tener qué comer ni qué vender, lo que incrementará el hambre, la desesperación, la desnutrición, la anemia y los niveles de pobreza y extrema pobreza”, señaló la autoridad edil.

La escasez de agua y las heladas persistentes han convertido los campos de cultivo en terrenos prácticamente desérticos en los doce distritos de la provincia: Lircay, Anchonga, Ccochaccasa, Huayllay Grande, Callanmarca, Huancahuanca, Congalla, Seclla, Julcamarca, San Antonio de Antaparco, Chincho y Santo Tomás de Pata. Ante esta situación, mediante una resolución de alcaldía se declaró la emergencia agraria por sesenta días, con el objetivo de implementar medidas excepcionales e inmediatas de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Asimismo, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial viene realizando el empadronamiento de los agricultores damnificados, quienes han perdido cultivos de papa, cebada, arveja, maíz, avena, trigo, haba, entre otros productos tradicionales. 

Finalmente, Cerafín Ramos indicó que el 75 % de la población de Angaraes depende directamente de las actividades agrícolas, por lo que anunció que viajará a Lima para solicitar apoyo urgente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

La agricultura, afectada por la escasez de agua en Angaraes. | Fuente: Difusión
