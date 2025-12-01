Huánuco: Fiscalía inicia investigación contra alcalde por vertimiento de aguas servidas al río Huallaga

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental constató que el matadero municipal descargaba residuos sanguinolentos a través de un tubo de PVC que desembocaba en el cauce del río. Ante esto se dispuso el cierre temporal del lugar.



La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental dispuso el cierre temporal del matadero municipal de Huánuco tras constatar el vertimiento de aguas servidas directamente al río Huallaga. Según el acta, la intervención fiscal realizada en el establecimiento administrado por la Municipalidad Provincial de Huánuco descargaba residuos sanguinolentos a través de un tubo de PVC que desembocaba en el cauce del río.

El fiscal César Gonzáles, acompañado de la representante del ALA, Andrea de la Cruz, y efectivos de la Policía de Medio Ambiente, llegaron al lugar luego de observar que las aguas del río estaban teñidas de rojo. Al ingresar al matadero, el administrador informó que los pozos sépticos colapsaron hace más de dos meses, situación que no fue atendida por la Municipalidad pese a reiterados pedidos de mantenimiento.

Durante la diligencia, el médico veterinario del camal entregó documentos que acreditan que el área de Planificación y Presupuesto respondió que “no cuenta con crédito presupuestal” para solucionar el problema, pese a que el matadero continúa beneficiando vacunos, porcinos y ovinos. Ante ello, la Fiscalía dispuso la suspensión de actividades por 15 días, tiempo en el cual la comuna deberá presentar un plan de mitigación de vertimientos.

Además, el Ministerio Público inició investigación preliminar contra el alcalde Antonio Jara Gallardo, el gerente municipal, los gerentes de Desarrollo Económico y Administración, y el administrador del matadero. En el acta fiscal se advierte que, de incumplirse las disposiciones, los funcionarios serán denunciados por desobediencia y resistencia a la autoridad, además del delito de contaminación ambiental.