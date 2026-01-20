Últimas Noticias
Lluvias en Lambayeque: Conoce qué verduras y frutas han subido de precios en Chiclayo por las precipitaciones

Verduras como la arveja, el choclo y la papa incrementaron su precio a inicio de semana en el mercado Moshoqueque.
Verduras como la arveja, el choclo y la papa incrementaron su precio a inicio de semana en el mercado Moshoqueque. | Fuente: RPP
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

La piña, naranja y papaya duplicaron su precio por unidad en el mercado mayorista de Moshoqueque. Mientras que verduras como la arveja, el choclo y la papa subieron entre 1 sol y 2 soles el kilo.

El precio de las frutas y las verduras incrementaron su valor en el mercado mayorista de Moshoqueque, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, a consecuencia de las lluvias ocurridas en los últimos días.

Reporteros de RPP Noticias verificaron que por ejemplo el precio de la arveja subió de 4 a 6 soles 50 el kilo, el frijol de 3 a 5 y 6 soles, el choclo de 1 a 2 soles, la yuca de 3 a 3 soles 50 el kilo y la papa se incrementó de 1 sol 80 céntimos hasta 2 soles 50 el kilogramo. Los vendedores indicaron que estos productos, en su mayoría, llegan de Cajamarca y se incrementaron por la interrupción de las carreteras.

“Por el pase que no hay se ha incrementado el precio, eso nos afecta. Los transportistas nos dicen que por el flete, por eso tenemos que venderla así”, precisó una vendedora.

Otras verduras tradicionales como el tomate y el camote, también sufrieron una alza en sus precios, ambos se vendían la semana pasada a 1 sol y por las lluvias subieron su valor a 2 soles el kilogramo.

"Los transportistas nos dicen que por el flete, por eso tenemos que venderla así"

vendedora del mercado Moshoqueque.
La papaya duplicó su precio a inicios de semana. Comerciantes indican que la caja subió de 20 a 40 su valor.
La papaya duplicó su precio a inicios de semana. Comerciantes indican que la caja subió de 20 a 40 su valor. | Fuente: RPP

Frutas incrementaron su precio

Así mismo, frutas como la papaya, naranja y piña también registraron una variación a inicios de semana en el complejo comercial. Los vendedores indicaron incluso que estos productos han duplicado su precio.

Los comerciantes remarcaron que estos productos provienen de la sierra y selva del país y que, con la interrupción del tránsito, por la activación de quebradas, los camiones con carga tardan más tiempo en llegar a los mercados, por lo que las frutas llega con retraso y tiende a malograrse más rápido.

"La papaya se vendía en 20 soles la caja hoy día está a 40 soles, y por unidad sale entre 5, 6 y 7 soles. La piña se vendía a 3 soles la unidad, ahora la estamos vendiendo a 6 y 7 soles, porque la caja de 25 ha subido a 40 soles”, precisó una comerciante de frutas.

Comerciantes indican que la piña llega malograda al mercado Moshoqueque y la gente ya no quiere comprarla.
Comerciantes indican que la piña llega malograda al mercado Moshoqueque y la gente ya no quiere comprarla. | Fuente: RPP

"No está viniendo buena la piña, llega media chancada. Mayormente la piña viene de la selva y por estos bloqueos llega así"

vendedora de frutas de mercado Moshoqueque.

Así también indicaron que frutas como la piña, que llega desde la selva, llegan golpeadas y la gente no las compra.

“No está viniendo buena la piña, llega media chancada. Mayormente la piña viene de la selva y por estos bloqueos llega así. La gente no lleva mucho porque quiere piña buena, selecta, barata y no la compra y se nos está quedando y malogrando” añadió otra vendedora.

Productos como los huevos, el pollo, la carne y el pescado mantienen su precio a inicios de esta semana.

