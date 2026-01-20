Lluvias en Lambayeque: Conoce qué verduras y frutas han subido de precios en Chiclayo por las precipitaciones

El precio de las frutas y las verduras incrementaron su valor en el mercado mayorista de Moshoqueque, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, a consecuencia de las lluvias ocurridas en los últimos días.

Reporteros de RPP Noticias verificaron que por ejemplo el precio de la arveja subió de 4 a 6 soles 50 el kilo, el frijol de 3 a 5 y 6 soles, el choclo de 1 a 2 soles, la yuca de 3 a 3 soles 50 el kilo y la papa se incrementó de 1 sol 80 céntimos hasta 2 soles 50 el kilogramo. Los vendedores indicaron que estos productos, en su mayoría, llegan de Cajamarca y se incrementaron por la interrupción de las carreteras.

“Por el pase que no hay se ha incrementado el precio, eso nos afecta. Los transportistas nos dicen que por el flete, por eso tenemos que venderla así”, precisó una vendedora.

Otras verduras tradicionales como el tomate y el camote, también sufrieron una alza en sus precios, ambos se vendían la semana pasada a 1 sol y por las lluvias subieron su valor a 2 soles el kilogramo.

