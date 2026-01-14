Más de 157 mil casos de violencia fueron atendidos por los Centros de Emergencia Mujer en 2025

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Warmi Ñan), a través de sus 433 Centros de Emergencia en el país, atendió más de 157 mil casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar entre enero y noviembre de 2025. Solo en Lima Metropolitana, se atendieron 34.172 casos.

Patricia Garrido Rengifo, jefa de este programa, recordó que en muchos de estos casos, las víctimas eligen no denunciar a sus agresores por diversos motivos, por lo que recordó que la ley peruana faculta a un tercero que conozca de la situación a hacer efectiva la denuncia.

La funcionaria explicó que las víctimas, a menudo, se ven inmersas en un ciclo que incluye la explosión de la agresión, seguida de un periodo de "luna de miel" o reconciliación. En este contexto, factores como la dependencia emocional, el miedo, la vergüenza o la falta de independencia económica impiden que muchas mujeres acudan a las autoridades.

"Cualquier mujer, cualquier persona puede involucrarse en una relación con una persona agresora, porque en estos espacios de conocernos, nosotros no siempre mostramos estas primeras señales; sin embargo, en la confianza que se va desarrollando en la relación, vamos viendo estas señales y es importante que se tomen decisiones de manera oportuna, cuando la situación no ha escalado a una situación mayor que ponga en riesgo su vida ", manifestó.

Apuntó también que es sumamente importante no dejar a la víctima a merced de la persona agresora, con lo cual recordó que la Línea 100, de cobertura a nivel nacional, otorga una red de soporte que estará pendiente de su situación.

"Van a encontrar orientación psicológica, orientación legal, orientación social, y además nos va a permitir articular los casos con los servicios más cercanos de los centros de emergencia mujer y familia, el servicio de atención rural, entre otros servicios, o una comisaría. Pueden llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana; los profesionales estarán atentos", indicó.

Mal uso de la Línea 100

No obstante, lamentó que gran parte de la población realice un mal uso de la Línea 100, pues en 2025, de las 328.921 llamadas recibidas, solo 148.382 fueron efectivas, evidenciando que más de la mitad de las comunicaciones son "perturbadoras o abandonadas".

La operación del servicio también incluye acercar a las víctimas a servicios como los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y a la atención interdisciplinaria, que otorga no solo acción legal, sino acompañamiento psicológico especializado.

Garrido también advirtió sobre la persistencia de patrones culturales que justifican la violencia contra las mujeres en el país. Según datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (Enares) en 2024 citados por la funcionaria, el 75 % de la población adulta del país justifica y tolera la violencia contra las mujeres.

"Por ejemplo, si hay una víctima de violencia, a pesar de todas las circunstancias que vive, ¿qué habrá hecho ella? ¿Por qué no se fue a tiempo? ¿Ahora lo saca? ¿Ahora lo están mediatizando? Etcétera. Siempre, finalmente, la víctima tiene la carga de la responsabilidad de la acción del agresor o de la persona agresora en general. Y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar", expresó.