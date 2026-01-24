Camino Inca a Machu Picchu estará cerrado todo febrero: ministro de Cultura explica los motivos y las alternativas para turistas

El último jueves, la jefatura del parque arqueológico de Machupicchu informó que el Camino Inca a la ciudadela de Machu Picchu estará cerrado al turismo desde el sábado, 31 de enero, hasta el próximo 1 de marzo, es decir, durante todo febrero de este año.

Dicho cierre es una medida programada conforme indica el Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inca, y comprenderá el trabajo de 60 especialistas y obreros que se desplazarán desde el poblado de Piscacucho, del distrito de Ollantaytambo, hasta la llaqta Inca Machu Picchu.

De este modo, el personal de mantenimiento y conservación intervendrá en la ruta que comprende los monumentos arqueológicos de Salapuku, Qhanabamba, Qoriwayrachina, Willkaraqay, Patallaqta, Tunasmoqo, Pawkarkancha, Patawasi, Sayacmarca, Qonchamarca, Phuyupatamarca, Intipunku, Wiñaywayna, Chachabamba y Choquesuysuy. Además, se realizará el mantenimiento de muros de contención, corte de vegetación, calzadura de pisos, mantenimiento de las estructuras de madera, puentes, rampas y barandas.

Al respecto, Alfredo Luna Briceño, ministro de Cultura, en diálogo con RPP, detalló que al Camino Inca se sumará Choquequirao, y que estas tareas responden a dos acciones fundamentales de su sector: la "conservación y preservación del patrimonio mismo [...] y, por otro lado, los accesos que tienen conexión con el turista".

"En este caso, Choquequirao, como sabemos, tiene un acceso bastante agreste, bastante complicado, y en estas circunstancias del año, en donde las lluvias son intensas, requerimos hacer una paralización del servicio de recepción de turistas para hacer mantenimiento de las vías", indicó.

"Esta decisión no es solamente del Ministerio de Cultura (Mincul), también están involucradas otras entidades: los gobiernos locales, la DIRCETUR de Cusco. De manera tal que esta acción coordinada entre diversos sectores nos permite, en este mes de paralización del servicio, mejorar los accesos y también, ya en la finalización de la temporada de lluvias, permitir el acceso, nuevamente, de los turistas", aseveró.

¿Qué alternativas tendrán los turistas ante el cierre del Camino Inca?

Ante esta situación, el titular del Mincul señaló que Cusco, al ser una región rica en patrimonio cultural, tendrá otras alternativas al Camino Inca, lo cual permitirá garantizar la continuidad de la llegada de turistas.

"Cusco es, probablemente, una de nuestras regiones más ricas en alternativas de visita patrimonial. Si, efectivamente, el recorrido del Camino Inca, que es único, no va a dar su servicio en este tiempo, hay que tener en cuenta que en todos los sitios patrimoniales del mundo hay una época de mantenimiento, de suspensión del servicio y hay alternativas a los visitantes. Cusco, afortunadamente, nos presenta una serie de alternativas a la visita, incluso a Machu Picchu", señaló.

"He tenido la ocasión de estar en Cusco en varias oportunidades […] y de poder apreciar sitios como Tipón, por ejemplo, que es una obra maravillosa de la ingeniería hidráulica y es inca y es nuestra, y que probablemente no es muy conocida por el turista. Así como ella, hay otros sitios arqueológicos, además de los conocidos, en donde podemos establecer ciertas rutas de recorrido pedestre sin necesidad de ir en vehículos. Él es que debemos tener en cuenta que estas medidas preventivas no solamente van en la seguridad, que es lo más importante del turista, sino también en el mantenimiento del patrimonio arqueológico", aseveró.

Anuncia norma del MTC para tomar medidas urgentes respecto a ruta Hiram Bingham

Por otro lado, Luna Briceño indicó que, en las próximas horas, el Ministerio de Transportes (MTC) emitirá una normativa que permitirá al Gobierno Regional del Cusco (Gore Cusco) tomar medidas urgentes respecto a la concesión de buses en la ruta Hiram Bingham.

Esto, luego de que, a inicios de enero, se declarara nula la licitación a favor de la empresa San Antonio de Torontoy, lo que ha dejado a dicha ruta sin operadores formales de transporte.

"En estos días, debe ser cuestión de horas, debe salir ya una norma del MTC que habilita a tomar medidas de urgencia en esta situación o en situaciones de emergencia. Ello nos va a permitir que el gobierno regional actúe de inmediato y se tomen algunas medidas de urgencia para corregir este problema que no puede volver a pasar", señaló.

"La emergencia del ministerio va a permitir que el gobierno regional asuma el control de la vía y asigne o contrate un servicio directo por emergencia. En forma independiente, probablemente la respuesta del gobierno regional sea dar esta concesión a una empresa de transportes de la Municipalidad de Machu Picchu de manera temporal y que es pública, que nos va a permitir operar hasta el retorno a una concesión de tipo privado o mixto", detalló.

Asimismo, el ministro reconoció que la ruta Hiram Bingham tiene actualmente servicios de transporte que "están transitando en la informalidad" y refirió que hubo "algunos errores" en la licitación anterior.

"Hay que aprender de lo equivocado. En la licitación anterior hubo algunos errores, por eso se declara nula, errores del ganador. Pero también creemos, y lo hemos conversado con el alcalde que ha manifestado su total disposición, a que la estructura del concurso y las seguridades del concurso que viene garanticen que el siguiente sea una adjudicación de naturaleza privada, mixta o pública, que le dé seguridad al turista y que nos garantice que llegar al sitio arqueológico […] no solamente seguro y formal, sino a tiempo, que se cumplan los horarios, que haya una maniobra responsable a lo largo de la vía", puntualizó.