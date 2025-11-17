Mucha Moda te regala dos membresías para el gimnasio B2. Para participar sólo deberás estar atento al programa Mucha Moda este martes 18 de noviembre y dejar un comentario en la transmisión en vivo respondiendo a la siguiente pregunta ¿qué te motiva a hacer deporte? Los ganadores serán anunciados el martes 18 de octubre al finalizar el programa

¡No dejes de participar!

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la promoción: MUCHA MODA TE REGALA DOS MEMBRESÍAS PARA EL GIMNASIO B2

Ámbito que abarca la promoción: Lima

Duración de la promoción: 01 día

Fecha de inicio: 18 de noviembre del 2025

Fecha de finalización: 18 de noviembre del 2025

Número de sorteos: 02 sorteos

Fechas y hora de los sorteos: Martes 18 de noviembre del 2025 en el programa Mucha Moda que se emite por el canal de Youtube de RPP.

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Las personas que deseen participar de la presente promoción deberán ingresar al canal de Youtube de RPP https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA y en los comentarios en vivo responder a la siguiente pregunta ¿Qué te motiva a hacer deporte? El ganador será anunciado el martes 18 de noviembre al finalizar el programa.

Todos los participantes inscritos que respondan la pregunta indicada serán exportados a un formato en Excel, para que de manera aleatoria, se elija al ganador aplicando la siguiente fórmula en dicho cuadro: =ALEATORIO.ENTRE(X;Y). Según el cuadro de ganadores que se detalla abajo.

Se elegirá de manera aleatoria a dos ganadores.

El nombre del ganador será publicado en las historias de Instagram de RPP Noticias @rppnoticias (RPP Noticias (@rppnoticias) • Fotos y videos de Instagram).

El personal de GRUPORPP S.A.C. se pondrá en contacto vía telefónica con los ganadores para coordinar la entrega del premio.

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Solo podrán participar personas mayores de edad.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residentes en Lima.

3. Las personas participantes de esta promoción no podrán ganar más de una vez.

4. GRUPORPP se contactará con el ganador una vez que se haya publicado en el Instagram de RPP Noticias @rppnoticias para solicitar los siguientes datos obligatorios:

• Nombres y Apellidos completos.

• Copia o foto de D.N.I

5. La entrega del premio será efectuada al ganador, dentro de los treinta, (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de publicada la lista consolidada de todos los ganadores. Asimismo, por medio del presente documento, se deja constancia que GRUPORPP enviará un acta de entrega de premio con los datos del ganador (a), documento que deberá ser remitido por los ganadores correctamente firmado, con la finalidad que, dentro del plazo antes señalado GRUPORPP S.A.C. efectué la entrega de premio.

6. GRUPORPP S.A.C exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus datos personales en la ficha de inscripción del concurso, de lo contrario, en el caso que resultasen ganadores (as) y sus datos difieran de los consignados (nombre, apellidos, DNI, etc), no serán tomados en cuenta y se elegirá aleatoriamente otro participante mediante el mecanismo arriba detallado.

7. GRUPORPP S.A.C. hace de conocimiento al participante que haya resultado ganador y que no haya sido contactado de acuerdo con el plazo estipulado en el punto 6, se deberá a consecuencia de los siguientes supuestos:

• El participante que haya resultado ganador no contesta de manera continua los mensajes realizados por nuestro personal al número consignado por el mismo.

• El participante que haya resultado ganador consignó de manera errónea un perfil invalido en la participación.

• El participante que haya resultado ganador consignó el perfil de un tercero que no mantiene ningún tipo de relación con el mismo.

• El participante que haya resultado ganador consignó un perfil/canal que se encuentra fuera de suspendido y/o cancelado.

GRUPORPP exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus números de contacto, con la finalidad que, no incurran en los supuestos arriba señalados, Sin perjuicio de ello, tendrán un plazo máximo de noventa (60) días calendario contados desde la publicación de la relación de ganadores, para hacer efectivo el reclamo de su premio al correo electrónico rpppromociones@gruporpp.com.pe, en cada caso.

8. El ganador no podrá solicitar la variación del premio que reciban. El premio no podrá ser canjeados por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

9. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se remplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

10. GRUPORPP S.A.C. deja constancia que los participantes de la presente promoción que utilicen mecanismos irregulares denominados ethical hacking, robots.txt, bots y/o cualquier otra modalidad electrónica irregular, que busque vulnerar nuestro sistema aleatorio de elección de participantes; y así, tener mayores probabilidades de ser aleatoriamente elegidos, serán eliminados de la presente promoción y vetados de manera indefinida de todas las promociones comerciales que GRUPORPP S.A.C. organice. Asimismo, GRUPORPP S.A.C. se reserva el derecho legítimo de tomar las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de requerir la indemnización por daños y perjuicios contra aquellos participantes que pretendan vulnerar la transparencia y libre desarrollo de sus promociones comerciales.

11. GRUPORPP deja constancia que las membresías anuales son para el gimnasio B2, por lo que el ganador no podrá solicitar ningún cambio, en caso esta última, no se adecue a sus expectativas.



12. Aquellos participantes que haya resultados ganadores en las fechas antes señaladas no podrán ganar más de una vez ni tampoco podrán participar en las siguientes fechas de esta promoción.

13. Los participantes de la presente promoción no podrán comentar más de una vez en cada en la pregunta de la presente promoción.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.

ANEXO 1

1. Premio:

El premio consiste en una membresía anual en el gimnasio B2, valorizada en S/ 2,000 (dos mil soles). La membresía otorga acceso a las instalaciones y servicios regulares del gimnasio, válido en todas las sedes de Gimnasios b2.

2. Requisitos para el canje:

El ganador deberá brindar la siguiente información para coordinar su registro con el gimnasio B2:

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Teléfono:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Email:

Sede elegida:

Fecha de inicio:

Toda la información debe ser veraz y coincidir con el documento de identidad del ganador.

3. Proceso de validación:

Una vez recibidos los datos, estos serán remitidos al equipo encargado del gimnasio B2 para la verificación y registro correspondiente.

Cuando B2 confirme la información y nos otorgue el código único de canje, el ganador recibirá un vale digital en formato PDF, el cual deberá presentar en la sede elegida para activar su membresía.

4. Condiciones del canje:

El vale es personal e intransferible.

• El canje es válido en todas las sedes del gimnasio B2.

• El premio no es canjeable por dinero ni otros servicios.

• La membresía tiene una duración de 12 meses consecutivos desde la fecha de inicio indicada.

• El ganador deberá cumplir con las normas internas y reglamento del gimnasio B2 durante el periodo de vigencia.

• Cualquier costo adicional o servicio fuera del plan otorgado correrá por cuenta del ganador.

• No es válido para clientes b2 en etapa de renovación.

5. Responsabilidad:

El gimnasio B2 es el único responsable de la prestación del servicio y de las condiciones de uso de las instalaciones.

GRUPORPP actúan únicamente como intermediarios en la entrega del premio, no asumiendo responsabilidad alguna por modificaciones, cierres temporales o condiciones operativas del gimnasio.

6. Vigencia y plazo de uso:

El ganador deberá coordinar el inicio de su membresía dentro de los 07 días calendario posteriores a la entrega del vale digital.

Pasado este plazo, el vale perderá validez y no podrá ser canjeado.

7. Aceptación de términos:

La participación y aceptación del premio implica la total conformidad con los presentes Términos y Condiciones.