Senamhi emite alerta por precipitaciones "de moderada a fuerte intensidad" en Lima y otras 12 regiones del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta por precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad” en Lima y otras 12 regiones del país.

A través de un aviso publicado en su página web, el organismo advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas “de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”.

Las regiones afectadas por estas condiciones climatológicas son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y San Martín.

El Senamhi indicó que la alerta estará activa hasta este jueves, 4 de septiembre, a las 23:59 horas.

El ente estatal detalló que se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m.s.n.m. y nieve en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur.



Friaje en la selva

El Senamhi advirtió sobre el próximo arribo del vigesimoprimer friaje del año, fenómeno que golpeará varias regiones desde la madrugada del viernes, 5 de septiembre, y se mantendrá hasta el próximo domingo, 7 de septiembre.

Las zonas afectadas por el friaje soportarán intensas precipitaciones, persistente cobertura nubosa y ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

“La masa de aire frío ingresará por la selva sur en la madrugada del viernes 5 de septiembre y se desplazará progresivamente hacia la selva central y norte en los días siguientes”, indicó el Senamhi.

“Durante este evento, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a 50 km/h y una persistente cobertura nubosa durante gran parte del día”, agregó.

Como parte del vigesimoprimer friaje del año, se prevé un descenso de la temperatura diurna, “con valores que oscilarán entre 20 °C y 28 °C, en la selva”.

“En cuanto a la temperatura nocturna, se estiman registros próximos a 14 °C, principalmente en la selva sur (Madre de Dios) y en sectores de las regiones de Puno y Cusco”, añadió el Senamhi.