Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49

Senamhi emite alerta por precipitaciones "de moderada a fuerte intensidad" en Lima y otras 12 regiones del país

Las fuerte lluvias estarán acompañadas por fuertes vientos y descargas eléctricas, según el Senamhi.
Las fuerte lluvias estarán acompañadas por fuertes vientos y descargas eléctricas, según el Senamhi. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El organismo advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas "de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta por precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad” en Lima y otras 12 regiones del país.

A través de un aviso publicado en su página web, el organismo advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas “de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”.

Las regiones afectadas por estas condiciones climatológicas son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y San Martín.

El Senamhi indicó que la alerta estará activa hasta este jueves, 4 de septiembre, a las 23:59 horas.

El ente estatal detalló que se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m.s.n.m. y nieve en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur. 

Friaje en la selva

El Senamhi advirtió sobre el próximo arribo del vigesimoprimer friaje del año, fenómeno que golpeará varias regiones desde la madrugada del viernes, 5 de septiembre, y se mantendrá hasta el próximo domingo, 7 de septiembre.

Las zonas afectadas por el friaje soportarán intensas precipitaciones, persistente cobertura nubosa y ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

“La masa de aire frío ingresará por la selva sur en la madrugada del viernes 5 de septiembre y se desplazará progresivamente hacia la selva central y norte en los días siguientes”, indicó el Senamhi.

“Durante este evento, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a 50 km/h y una persistente cobertura nubosa durante gran parte del día”, agregó.

Como parte del vigesimoprimer friaje del año, se prevé un descenso de la temperatura diurna, “con valores que oscilarán entre 20 °C y 28 °C, en la selva”.

“En cuanto a la temperatura nocturna, se estiman registros próximos a 14 °C, principalmente en la selva sur (Madre de Dios) y en sectores de las regiones de Puno y Cusco”, añadió el Senamhi.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Senamhi Invierno Fuertes lluvias

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA