“Debes cantar son Soda Stereo”: Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’ impacta por su gran parecido vocal e interpretación

La presentación de Fernando Sosa fue celebrada por el jurado, quienes destacaron el notable parecido con el recordado músico argentino.

La temporada de Yo Soy ha sorprendido. Este año, el participante Fernando Sosa llamó la atención de jurado y público por su imitación de Gustavo Cerati, el legendario músico argentino líder de Soda Stereo. Su actuación interpretando el tema Prófugos impresionó por el parecido vocal y escénico con el artista original, generando reacciones positivas tanto en el set como en redes sociales.

Sosa ya había sorprendido previamente con una versión de En la ciudad de la furia, lo que captó la atención de la audiencia desde los inicios de la competencia. En esta ocasión, su presentación fue recibida con elogios por parte del jurado. Jely Reátegui destacó la evolución del participante.

“Muy buena presentación. La anterior estuvo impecable y se te dieron algunas notas y las has incorporado en esta ocasión”, dijo la actriz. Por su parte, Carlos Alcántara expresó que su imitación merecía reconocimiento más allá del programa.

“Ojalá que si viene Soda Stereo te llamen y te hagan subir al escenario a cantar con ellos. Sería un regalo para ellos”.

El comentario “era imitarlo, no resucitarlo” se convirtió en uno de los más repetidos en redes, resumido por seguidores que compararon la interpretación de Sosa con la voz del mítico cantante. El video de su actuación se viralizó rápidamente, acumulando reproducciones y comentarios tanto en Perú como en otros países.

¿Quién fue el último ganador de Yo Soy?

Gabriela Villanueva, oriunda de Ilo, logró el trofeo como Michael Jackson tras una ardua competencia en la final junto con los imitadores de Green Day (Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos) y Alejandra Guzmán (Melissa Ángeles).

Para la gala final, Gabriela decidió iniciar con Billie Jean, una de las canciones más populares y exitosas del ‘Rey del Pop’ haciendo que el público y el jurado la aplauda de pie.

Del mismo modo, la artista se llevó todos los elogios al cantar e interpretar la coreografía de Thriller, uno de los temas más históricos de Jackson. “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Yo vengo desde muy lejos para ver qué pasaba”, dijo tras escuchar su nombre como la ganadora.

De igual manera, resaltó el trabajo realizado por sus compañeros con quienes espera seguir “compartiendo escenario”.