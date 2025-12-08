SENAMHI: Pronóstico del clima hoy lunes 08 de diciembre 2025

¿A qué se denomina un pronóstico del clima?

Un pronóstico del clima es una estimación científica que permite anticipar cómo se comportarán variables atmosféricas como la temperatura, humedad, vientos y probabilidades de lluvia en un periodo determinado. Este análisis se basa en modelos matemáticos, datos satelitales y estaciones meteorológicas que ayudan a entender lo que podría suceder en la atmósfera en las siguientes horas o días. Gracias a estos informes, la población puede tomar decisiones informadas para organizar actividades diarias, viajes y trabajos al aire libre.

Además, un pronóstico del tiempo busca reducir riesgos ante fenómenos climáticos extremos, alertando con anticipación sobre lluvias intensas, olas de calor, vientos fuertes o cambios bruscos de temperatura. En países con geografía compleja como Perú, estos reportes son clave para sectores como agricultura, pesca y transporte, ya que permiten prever escenarios y adaptarse a condiciones variables en costa, sierra y selva.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 6:00 am hora Perú 18° Nublado Día 20° • Noche 19° Máx./Min. 21°/17° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Arequipa Actualizado 6:00 am hora Perú 13° Parcialmente nublado Día 20° • Noche 15° Máx./Min. 22°/11° Humedad 34% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Trujillo Actualizado 6:00 am hora Perú 17° Nublado Día 20° • Noche 18° Máx./Min. 21°/17° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Cajamarca Actualizado 6:00 am hora Perú 7° Muy nublado Día 18° • Noche 11° Máx./Min. 21°/7° Humedad 36% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Chiclayo Actualizado 6:00 am hora Perú 17° Nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 23°/17° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 13 km/h

Piura Actualizado 6:00 am hora Perú 17° Nublado Día 24° • Noche 23° Máx./Min. 30°/17° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 11 km/h

Cusco Actualizado 6:00 am hora Perú 9° Nublado Día 17° • Noche 13° Máx./Min. 21°/9° Humedad 83% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Iquitos Actualizado 6:00 am hora Perú 25° Lluvia Día 30° • Noche 26° Máx./Min. 32°/25° Humedad 92% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Pucallpa Actualizado 6:00 am hora Perú 24° Chubascos Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 28°/24° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huancayo Actualizado 6:00 am hora Perú 8° Muy nublado Día 16° • Noche 13° Máx./Min. 20°/8° Humedad 63% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Tacna Actualizado 6:00 am hora Perú 16° Muy nublado Día 22° • Noche 17° Máx./Min. 24°/15° Humedad 72% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Ica Actualizado 6:00 am hora Perú 16° Nublado Día 24° • Noche 21° Máx./Min. 28°/16° Humedad 83% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Tarapoto Actualizado 6:00 am hora Perú 24° Nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 31°/24° Humedad 93% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 6:00 am hora Perú 16° Nublado Día 22° • Noche 19° Máx./Min. 24°/16° Humedad 79% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h