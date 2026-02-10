Últimas Noticias
SENAMHI: Pronóstico del clima hoy martes 10 de febrero 2026

Clima en Lima y regiones para hoy ,martes , 10 de febrero
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿Quién es el encargado de monitorear el clima en el Perú?

En el Perú, la institución encargada de monitorear, estudiar y emitir pronósticos del clima es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Este organismo analiza datos en tiempo real desde estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo evaluar cambios y tendencias en la atmósfera. Además, se apoya en tecnología satelital y modelos globales que complementan la vigilancia del clima.

El SENAMHI también tiene la responsabilidad de emitir alertas ante eventos meteorológicos severos, como lluvias intensas, friajes o periodos de calor extremo. Por ello, su trabajo es esencial para informar a la ciudadanía, autoridades y sectores productivos, evitando riesgos y contribuyendo a la planificación diaria y la gestión de desastres.


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 4:00 am hora Perú
21°

Parcialmente nublado

Día 25° • Noche 23°

Máx./Min.
26°/21°
Humedad
87%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
11 km/h
Arequipa
Actualizado 4:00 am hora Perú
14°

Nublado

Día 18° • Noche 15°

Máx./Min.
19°/14°
Humedad
89%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
1 km/h
Trujillo
Actualizado 4:00 am hora Perú
21°

Nublado

Día 23° • Noche 23°

Máx./Min.
25°/21°
Humedad
94%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Cajamarca
Actualizado 4:00 am hora Perú
10°

Nublado

Día 16° • Noche 12°

Máx./Min.
17°/10°
Humedad
93%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Chiclayo
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 27° • Noche 24°

Máx./Min.
30°/22°
Humedad
88%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Piura
Actualizado 4:00 am hora Perú
25°

Parcialmente nublado

Día 30° • Noche 27°

Máx./Min.
35°/24°
Humedad
71%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
10 km/h
Cusco
Actualizado 4:00 am hora Perú

Parcialmente nublado

Día 17° • Noche 12°

Máx./Min.
20°/8°
Humedad
83%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Iquitos
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Parcialmente nublado

Día 30° • Noche 26°

Máx./Min.
32°/24°
Humedad
96%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
1 km/h
Pucallpa
Actualizado 4:00 am hora Perú
25°

Parcialmente nublado

Día 30° • Noche 28°

Máx./Min.
33°/25°
Humedad
92%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Huancayo
Actualizado 4:00 am hora Perú

Nublado

Día 15° • Noche 12°

Máx./Min.
19°/7°
Humedad
81%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tacna
Actualizado 4:00 am hora Perú
20°

Parcialmente nublado

Día 26° • Noche 21°

Máx./Min.
28°/20°
Humedad
70%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Ica
Actualizado 4:00 am hora Perú
21°

Parcialmente nublado

Día 28° • Noche 24°

Máx./Min.
32°/21°
Humedad
78%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tarapoto
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Nublado

Día 29° • Noche 26°

Máx./Min.
31°/23°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Huánuco
Actualizado 4:00 am hora Perú
15°

Nublado

Día 22° • Noche 19°

Máx./Min.
25°/15°
Humedad
84%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tumbes
Actualizado 4:00 am hora Perú
25°

Nublado

Día 28° • Noche 27°

Máx./Min.
30°/25°
Humedad
84%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
9 km/h
