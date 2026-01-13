SENAMHI: Pronóstico del clima hoy martes 13 de enero 2026

¿Quién es el encargado de monitorear el clima en el Perú?
En el Perú, la institución encargada de monitorear, estudiar y emitir pronósticos del clima es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Este organismo analiza datos en tiempo real desde estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo evaluar cambios y tendencias en la atmósfera. Además, se apoya en tecnología satelital y modelos globales que complementan la vigilancia del clima.
El SENAMHI también tiene la responsabilidad de emitir alertas ante eventos meteorológicos severos, como lluvias intensas, friajes o periodos de calor extremo. Por ello, su trabajo es esencial para informar a la ciudadanía, autoridades y sectores productivos, evitando riesgos y contribuyendo a la planificación diaria y la gestión de desastres.
¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?
Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:
21°
Parcialmente nublado
Día 23° • Noche 22°
13°
Parcialmente nublado
Día 17° • Noche 13°
22°
Chubascos
Día 22° • Noche 22°
11°
Nublado
Día 15° • Noche 12°
22°
Parcialmente nublado
Día 25° • Noche 23°
24°
Parcialmente nublado
Día 27° • Noche 26°
9°
Nublado
Día 14° • Noche 11°
23°
Nublado
Día 26° • Noche 24°
23°
Tormentas eléctricas fuertes
Día 25° • Noche 24°
9°
Nublado
Día 12° • Noche 10°
19°
Muy nublado
Día 24° • Noche 20°
21°
Nublado
Día 26° • Noche 23°
23°
Nublado
Día 25° • Noche 23°
16°
Chubascos
Día 19° • Noche 17°
23°
Lluvia
Día 26° • Noche 25°