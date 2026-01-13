SENAMHI: Pronóstico del clima hoy martes 13 de enero 2026

¿Quién es el encargado de monitorear el clima en el Perú?

En el Perú, la institución encargada de monitorear, estudiar y emitir pronósticos del clima es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Este organismo analiza datos en tiempo real desde estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo evaluar cambios y tendencias en la atmósfera. Además, se apoya en tecnología satelital y modelos globales que complementan la vigilancia del clima.

El SENAMHI también tiene la responsabilidad de emitir alertas ante eventos meteorológicos severos, como lluvias intensas, friajes o periodos de calor extremo. Por ello, su trabajo es esencial para informar a la ciudadanía, autoridades y sectores productivos, evitando riesgos y contribuyendo a la planificación diaria y la gestión de desastres.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 23° • Noche 22° Máx./Min. 24°/21° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 10 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Parcialmente nublado Día 17° • Noche 13° Máx./Min. 18°/12° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Chubascos Día 22° • Noche 22° Máx./Min. 23°/21° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 16°/11° Humedad 93% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Parcialmente nublado Día 25° • Noche 23° Máx./Min. 28°/22° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Parcialmente nublado Día 27° • Noche 26° Máx./Min. 32°/23° Humedad 73% Índice UV 0 / Bajo Viento 9 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 17°/8° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 28°/23° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 2 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Tormentas eléctricas fuertes Día 25° • Noche 24° Máx./Min. 26°/23° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 12° • Noche 10° Máx./Min. 14°/8° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Muy nublado Día 24° • Noche 20° Máx./Min. 26°/19° Humedad 79% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 26° • Noche 23° Máx./Min. 29°/21° Humedad 76% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 25° • Noche 23° Máx./Min. 27°/22° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Chubascos Día 19° • Noche 17° Máx./Min. 20°/16° Humedad 94% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h