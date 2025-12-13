SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 13 de diciembre 2025

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 18° Nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 22°/18° 22°/18° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Arequipa Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 12° Parcialmente nublado Día 22° • Noche 16° Máx./Min. 23°/12° 23°/12° Humedad 37% 37% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Trujillo Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Parcialmente nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 23°/17° 23°/17° Humedad 89% 89% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Cajamarca Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 11° Nublado Día 18° • Noche 13° Máx./Min. 19°/11° 19°/11° Humedad 83% 83% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Chiclayo Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 18° Nublado Día 23° • Noche 20° Máx./Min. 25°/18° 25°/18° Humedad 84% 84% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 11 km/h 11 km/h

Piura Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 20° Muy nublado Día 26° • Noche 23° Máx./Min. 31°/20° 31°/20° Humedad 76% 76% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 14 km/h 14 km/h

Cusco Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 8° Nublado Día 17° • Noche 13° Máx./Min. 20°/8° 20°/8° Humedad 86% 86% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Iquitos Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 24° Nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 31°/24° 31°/24° Humedad 98% 98% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 2 km/h 2 km/h

Pucallpa Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 24° Nublado Día 30° • Noche 27° Máx./Min. 33°/24° 33°/24° Humedad 92% 92% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Huancayo Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 7° Nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 19°/7° 19°/7° Humedad 89% 89% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Tacna Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 15° Parcialmente nublado Día 22° • Noche 17° Máx./Min. 25°/14° 25°/14° Humedad 76% 76% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Ica Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 16° Muy nublado Día 24° • Noche 21° Máx./Min. 28°/16° 28°/16° Humedad 85% 85% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Tarapoto Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 23° Nublado Día 30° • Noche 26° Máx./Min. 32°/23° 32°/23° Humedad 93% 93% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Huánuco Actualizado 5:00 am hora Perú Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Chubascos Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 24°/17° 24°/17° Humedad 91% 91% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h