SENAMHI: Pronóstico del clima hoy viernes 09 de enero 2026

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿Cómo estaría afectando el cambio climático al Perú?

El cambio climático está impactando al Perú de forma acelerada, generando variaciones más intensas e impredecibles en temperatura y lluvias. Entre los efectos más visibles están el retroceso de glaciares andinos, el aumento de olas de calor en la costa y eventos extremos como huaicos, inundaciones o sequías prolongadas. Estos cambios afectan directamente a la agricultura, la pesca y el abastecimiento de agua en diferentes regiones del país.

A nivel social y ambiental, el Perú enfrenta retos importantes como la pérdida de ecosistemas frágiles, alteraciones en la biodiversidad y un mayor riesgo ante desastres naturales. Por ello, el monitoreo climático y la adaptación son esenciales para proteger a las comunidades y garantizar un desarrollo sostenible. Instituciones como el SENAMHI y el MINAM trabajan constantemente para evaluar estos impactos y proponer estrategias de prevención.


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 5:00 am hora Perú
20°

Chubascos

Día 23° • Noche 22°

Máx./Min.
24°/20°
Humedad
86%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Arequipa
Actualizado 5:00 am hora Perú
13°

Muy nublado

Día 19° • Noche 15°

Máx./Min.
21°/13°
Humedad
73%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Trujillo
Actualizado 5:00 am hora Perú
20°

Nublado

Día 22° • Noche 21°

Máx./Min.
23°/20°
Humedad
92%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Cajamarca
Actualizado 5:00 am hora Perú
11°

Nublado

Día 16° • Noche 12°

Máx./Min.
17°/11°
Humedad
93%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Chiclayo
Actualizado 5:00 am hora Perú
21°

Nublado

Día 25° • Noche 23°

Máx./Min.
27°/21°
Humedad
86%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
8 km/h
Piura
Actualizado 5:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
31°/22°
Humedad
78%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
9 km/h
Cusco
Actualizado 5:00 am hora Perú

Muy nublado

Día 15° • Noche 11°

Máx./Min.
18°/8°
Humedad
87%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Iquitos
Actualizado 5:00 am hora Perú
24°

Chubascos

Día 26° • Noche 24°

Máx./Min.
27°/23°
Humedad
97%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Pucallpa
Actualizado 5:00 am hora Perú
24°

Nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
28°/24°
Humedad
97%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Huancayo
Actualizado 5:00 am hora Perú
10°

Nublado

Día 15° • Noche 12°

Máx./Min.
17°/10°
Humedad
86%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Tacna
Actualizado 5:00 am hora Perú
18°

Nublado

Día 24° • Noche 20°

Máx./Min.
26°/18°
Humedad
78%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Ica
Actualizado 5:00 am hora Perú
20°

Nublado

Día 26° • Noche 23°

Máx./Min.
29°/20°
Humedad
73%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Tarapoto
Actualizado 5:00 am hora Perú
23°

Algunos chubascos

Día 26° • Noche 24°

Máx./Min.
27°/23°
Humedad
98%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Huánuco
Actualizado 5:00 am hora Perú
16°

Lluvia

Día 21° • Noche 18°

Máx./Min.
23°/16°
Humedad
94%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Tumbes
Actualizado 5:00 am hora Perú
24°

Nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
28°/24°
Humedad
79%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
8 km/h
