Sucamec destruyó más de 600 toneladas de explosivos decomisados entre los años 2024 y 2025

Más de 600 toneladas de explosivos fueron destruidas en el país durante los últimos dos años, como parte del trabajo que realiza la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), informó el organismo en un comunicado de prensa.

La entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter) detalló que, del total, más de 39 toneladas fueron eliminadas directamente por la Sucamec. Además, indicó que, como parte de su competencia en materia de destino final, dispuso que sus administrados destruyan más de 561 toneladas.

El organismo informó, además, que dispuso la donación de más de 40 toneladas a las Fuerzas del Orden para reforzar sus operaciones en zonas estratégicas del país, en el marco de la defensa nacional.

La Sucamec precisó que su función se enmarca exclusivamente en el ámbito administrativo, a través de la fiscalización a sus usuarios para verificar el cumplimiento de las normas que regulan la adquisición, uso, transporte, almacenamiento y disposición final de explosivos de uso civil. Esta labor le ha permitido ejecutar 6578 acciones de control a nivel nacional, mediante las cuales sus inspectores verifican la trazabilidad de estos materiales.

Ante la detección de indicios de desvío hacia actividades ilegales, la Sucamec comunica de inmediato a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, instituciones responsables de investigar y sancionar los delitos tipificados en el artículo 279° del Código Penal.

Sucamec informó que, desde el año 2024 hasta la fecha, ha incautado más de 148 toneladas de explosivos y ha inmovilizado más de 192 toneladas de estos materiales altamente peligrosos.

Además, el organismo indicó que su presencia en la provincia de Pataz, La Libertad, permitió, la incautación de más de 7 toneladas de material explosivo, 193 armas de fuego y 6757 municiones, todos ellos presuntamente destinados a actividades de minería ilegal, en lo que va del 2025.

De acuerdo a Sucamec estas intervenciones se realizaron en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano.