Mario Vizcarra sobre su hermano: "Como candidato, yo me desligo de ese tema familiar, yo represento a un partido"

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra y candidato presidencial del partido Perú Primero, en diálogo con RPP, se pronunció acerca de la condena por 14 años que cumple el exjefe de Estado, los candidatos al Parlamento de su agrupación política que tienen sentencias judiciales, y respecto a sus recientes declaraciones sobre el presidente José Jerí.

Respecto a su hermano -quien fue fundador de la referida agrupación política- el postulante a la Presidencia señaló que seguirá defendiendo su inocencia en las instancias judiciales, pero que, en lo que respecta a su candidatura, se "desliga" de ese tema.

"Yo como hermano, evidentemente, con la seguridad en la inocencia de Martín, voy a insistir en todo lo que corresponde, desde el punto de vista legal, 100% en confiar y asegurar, y tengo la plena confianza de que Martín es inocente", sostuvo.

"Pero, por el otro lado, como candidato, yo me desligo de ese tema familiar. Yo represento en estos momentos a un partido que ha venido a transformar el Perú. Nosotros tenemos la gente, la experiencia también, para poder decir claramente al pueblo peruano", enfatizó.

Estas declaraciones contrastan con lo dicho por Vizcarra Cornejo en los meses previos, cuando señaló, en noviembre pasado, que incluso indultaría a su hermano de llegar a la Presidencia.

“Si fuera a prisión iría injustamente, por lo tanto, yo de presidente, no solamente a él [...], yo indultaría a todos los presidentes que están ahí [en Barbadillo], afirmó en entrevista con el podcast Brutalidad Política.

“Es una forma de reconciliarnos, pero también al mismo tiempo yo propondría unos proyectos de ley que endurecería tremendamente las penas a los futuros presidentes que delincan, inclusive, la cadena perpetua. Pero ya dejemos de estar insultándonos, separándonos cada día más”, agregó en esa ocasión.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

"Desconozco exactamente el nivel de denuncias o sentencias que tienen y si son reales"

Por otro lado, consultado por los 12 candidatos al Parlamento por su partido que tienen sentencias judiciales, Mario Vizcarra dijo desconocer "el nivel de denuncias o sentencias". Además, señaló que, en cuanto al filtro que se hace a los antecedentes de sus postulantes, "a veces, se escapan" algunos casos.

"Nosotros, como todo partido, hacemos un filtro en todo lo que se pueda, pero lamentablemente a veces se escapan algunas informaciones", señaló.

"Yo desconozco exactamente el nivel de denuncias o sentencias que tienen y si son reales [...] Nosotros, como partido orgánico, hemos tenido representantes y responsables en todo el Perú. En todo caso es una responsabilidad también compartida que, evidentemente, yo no voy a apañar a nadie. Si se filtró, si no hubo el cuidado para verificar la limpieza o la honestidad de todos, pues… En todos los partidos están saliendo personas y hay que responder con total valentía", añadió.

Finalmente, el candidato presidencial se refirió a sus recientes declaraciones sobre el presidente José Jerí, a quien calificó de "malandrín" y "piraña", en el marco de los videos difundidos en la prensa en la que se da cuenta de reuniones extraoficiales con un empresario chino.

"Bueno, yo recogí declaraciones de otros líderes políticos que decían que el presidente se había disfrazado de malandrín. Recogí esos términos y yo cambié un poco esa frase y dije que, realmente, para mi concepto, por lo que estábamos viendo, era un malandrín que se disfrazaba de presidente", indicó.

"Lógicamente, esos son términos coloquiales [Malandrín y piraña] son sinónimos prácticamente. Son sinónimos porque el ir a una reunión de la forma en que fue a altas horas de la noche, encapuchado, son costumbres propias de personas que quieren pasar desapercibidas, intentando también hacer algunas acciones que están reñidas con la legalidad. En ese sentido lo dije y lo dejo ahí", concluyó.