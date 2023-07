Tareas pendientes para el maestro [Informe]

Cristyan Ricopa, un profesor de 42 años, navega mensualmente en su "pequepeque", como se les llama a los botes pequeños en la selva de Loreto. Realiza un viaje de 18 a 20 horas desde la provincia de Requena hasta el centro poblado de Huacrachiro, donde se encuentra ubicada la institución educativa 60696 "Gilberto Chung Campos".

Él realiza este trayecto con el fin de cumplir con su noble profesión y enseñar a 29 niños de la comunidad. Navega durante media hora por el río Tapiche, seguido de 9 horas por el río Ucayali y finalmente 8 horas por el río Puinahua, hasta llegar a su destino. Este esfuerzo lo hace para no defraudar a sus alumnos, quienes siempre lo esperan con alegría.

"Quería contribuir porque mis abuelos han sido analfabetos y no quería que otras personas formen parte de ese grupo de peruanos olvidados que no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Por eso es mi amor a esta profesión y lo llevo en el alma, en el corazón. Y eso sí, no me cambia nada. Como dice nuestro himno, si volviera a nacer, sería nuevamente maestro", dijo Cristyan Ricopa.

Cristyan es uno de los más de medio millón de docentes de todo el país que, a pesar de las dificultades que han enfrentado durante la pandemia y que aún enfrentan debido a brechas en infraestructura, tecnología y otros aspectos, continúan con la noble misión de impartir conocimientos a los más de 9.1 millones de escolares.

"La educación está en crisis"

Según el Ministerio de Educación, actualmente hay más de 425 mil maestros en el sector público y más de 160 mil en el sector privado. Estos educadores aún tienen una agenda pendiente por cumplir por parte del Estado, tal como detalla Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

"Entonces encontramos nosotros que, por ejemplo, en infraestructura, en calidad, en equidad, en herramientas tecnológicas, en conectividad, en tratamiento a los trabajadores, no ha habido la atención, no ha habido el compromiso del Estado para enfrentar estos problemas y superarlos. Y la educación está en crisis. Y en esa crisis hay cuota responsable de los maestros, seguro, pero fundamentalmente del Estado.", indicó Lucio Castro.

Profesión docente se fortalece

Para Idel Vexler, exministro de Educación, aunque se ha logrado avanzar en la implementación de la meritocracia en la escala de la carrera pública magisterial, el nombramiento sigue siendo precario, al igual que las capacitaciones para los docentes. Para él, es prioritario que los nombramientos se realicen de manera anual y que proyectos de ley como el nombramiento automático no se lleven a cabo.

"Yo creo que en líneas generales la profesión docente poco a poco a pesar de las dificultades se va fortaleciendo en un contexto meritocrático que espero respete el Congreso de la república", afirmó Idel Vexler.

Vexler también destacó que debido al importante papel de educador y formador de futuros ciudadanos, la imagen del maestro en el Perú siempre será valorada positivamente, a pesar del uso político que le dio el expresidente Pedro Castillo, quien es docente de profesión y actualmente se encuentra bajo investigación de la fiscalía por presunta comisión de diversos delitos.

"La expresión palabra de maestro le ha hecho mucho daño al magisterio nacional más aún con los supuestos de corrupción que ha habido según todos los indicios en el año y medio de su gobierno", sostuvo Idel Vexler.

Por tanto, para ejercer como docente, es fundamental poseer la vocación de educador, ya que son ellos los encargados de la formación académica y moral de los estudiantes. Es una labor sacrificada que profesionales como Cristyan Ricopa, los 19 maestros del colegio de Huacrachiro de Loreto, y otros miles más a nivel nacional cumplen de manera ejemplar.