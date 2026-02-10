Trujillo: detienen a cuatro jóvenes señalados como 'brazo armado' de 'Los Pulpos' ante últimos atentados

Según la Policía, los detenidos confesaron su participación en atentados con explosivos, uno de ellos en la discoteca Monasterio, donde se vio afectado el bus de Armonía 10, hecho que había sido ordenado por 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de la organización criminal.

Cuatro jóvenes, señalados como parte del 'brazo armado' de la organización criminal 'Los Pulpos' han sido detenidos al ser sindicados de los últimos atentados con explosivos en negocios en Trujillo, región La Libertad, informó la Policía.

Agentes de la División de Inteligencia identificaron un escondite donde presuntos criminales estarían coordinando atentados y en el cual se tenían vehículos aparentemente para delitos.

Tras una fuerte investigación se logró la intervención inicialmente de Paulo Horna (18) y Miguel Tantaquispe (20), acusado de ser parte de la facción criminal "Los Chukys".

Tras el interrogatorio y la ubicación de una motocicleta aparentemente usada en el atentado el día de ayer en el local de eventos 'La Hacienda de El Lobo', agentes de la División de Investigación Criminal detuvieron a dos personas más identificadas como Piero Ríos (19) y José Rojas (20).

Asimismo, según la Policía, los detenidos confesaron su participación en atentados con explosivos, uno de ellos en la discoteca Monasterio, donde se vio afectado el bus de Armonía 10, hecho que había sido ordenado por 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de la organización criminal.