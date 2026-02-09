PNP dice que negocios atacados en Trujillo en las últimas semanas serían del mismo dueño, amenazado por 'Los Pulpos'

El general de la Policía Nacional del Perú, Franco Moreno Panta, jefe de la región policial de La Libertad, señaló que el atentado con explosivos contra un local de eventos de la madrugada de este lunes, así como otros cuatro ataques en las últimas semanas en la ciudad de Trujillo, pertenecerían al mismo dueño.

Agregó que todo gira en torno a una amenaza directa hacia el propietario por parte de la organización criminal 'Los Pulpos' en un caso de extorsión.

"'Los Pulpos', ellos son los responsables de todos los atentados dinamiteros. Es por extorsión, netamente por extorsión. Tienen ellos una obsesión de cobrar un dinero a este empresario a cualquier costo y a cualquier medio. No es un atentado aislado, es para una misma persona, para un mismo extorsionado, para un mismo agraviado, para un mismo representante de un rubro. Es a una sola persona que le están haciendo el atentado.", declaró Franco Moreno a los medios de comunicación.

¿Cuáles son los locales vinculados?

La autoridad policial indicó que no son casos aislados, sino que es un conglomerado de empresas que pertenecerían a un solo propietario en Trujillo.

La primera de ellas es la discoteca Monasterio, donde se había afectado el bus de la agrupación musical Armonía 10.

Luego siguen los ataques con explosivos a dos sedes de la cadena de licorería Tabaco y Ron.

Después se dio un atentado con dinamitas en la discoteca Luxor.

El domingo pasado, se dio un ataque a la discoteca Tabaco Marino, que no estaba en funcionamiento, pero se reportó la activación de una dinamita.

Todos estos casos se suman al ocurrido en la madrugada del lunes, tras el ataque con explosivos en el local de evento denominado 'La haciendo de Globo'.

Sin embargo, la cadena de discotecas Tabaco Marino emitió un comunicado para rechazar la versión de Policía.

Por su parte, la PNP mantiene la hipótesis y continúa con las diligencias del último atentado en medio de la inseguridad y ola extorsiva en Trujillo.

Sobre último atentado

Como se recuerda, un nuevo atentado en Trujillo se registró en la medianoche de lunes. El hecho ocurrió en la avenida Santa, perteneciente a la organización El Molino, a unas cuatro cuadras del cuartel principal del ejército de Trujillo.

Según las cámaras de seguridad, dos delincuentes llegaron a la cuadra 12 de la avenida Santa, uno de ellos bajó de una moto y lanzó un explosivo en un local de evento denominado 'La haciendo de Globo'.

Al menos 25 casas han sido afectadas, según el reporte de Defensa Civil.

Trabajadores de limpieza llegaron por la madrugada para realizar las labores de limpieza junto a la Policía, ya que habían varios vidrios en los alrededores.

El corresponsal de RPP en Trujillo contó que los vecinos, en un primer momento, creyeron que era un terremoto por la magnitud del impacto del explosivo.

Al salir de sus viviendas, se encontraron con una escena de impacto: vidrios rotos alrededor de la pista, lunas y paredes destruidas.

Mientras se investigación las razones del hecho, peritos de la Policía Criminalística informaron que serían alrededor de 15 explosivos (cartuchos de dinamita) que se habrían colocado para rezar este ataque por la zona.