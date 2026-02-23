Máncora afectada por las lluvias: tránsito restringido por aniegos de agua y lodo en la Panamericana Norte [VIDEO]

El distrito de Máncora, en la provincia de Talara, región Piura, atraviesa una situación crítica tras soportar varias horas de intensas lluvias, las que han provocado aniegos de agua y lodo en varios tramos de la Panamericana Norte afectando el tránsito en esta zona turística del país.

La acumulación de agua ha generado escenarios complejos en zonas urbanas, siendo el barrio Nicaragua uno de los sectores más perjudicados, lugar a donde llegó RPP.

En este lugar se han formado grandes lagunas que no solo contienen agua de lluvia y barro, sino que también presentan indicios de contaminación por el posible colapso de los sistemas de desagüe locales.

La situación ha generado una alerta entre los residentes, quienes señalan la falta de acciones preventivas por parte de sus representantes políticos ante los fenómenos climáticos conocidos en la región.



"Queremos el apoyo de las autoridades tanto regionales (como) centrales [...] Miren cómo está. Es una triste realidad de Máncora. La población en general se ha visto afectada", manifestó Carlos Chunga, integrante de un grupo de coordinación vecinal formado ante la emergencia.



Convocatoria a movilización ciudadana



Ante el estado de las vías y lo que consideran un abandono institucional, la sociedad civil organizada de Máncora ha decidido tomar medidas de fuerza. Diversos colectivos han programado una marcha de protesta para el jueves 26 de febrero.

La movilización recorrerá la carretera Panamericana Norte con el objetivo de exigir una intervención inmediata y soluciones definitivas para el distrito, que es un eje clave para el turismo nacional.



"Máncora ya no soporta más este abandono. Máncora le da bastante al Perú, le da bastante al turismo, le da bastante a todo a todos como nación y simplemente estamos vilmente abandonados", se quejó el ingeniero Juan Chamaya, uno de los organizadores de la medida de protesta.