Un sismo de magnitud 4.3 remeció la región Amazonas esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 7:46 a.m.- se ubicó a 148 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui; a una profundidad de 97 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Santa María de Nieva.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

Este es el segundo sismo sentido en el día, luego del temblor de magnitud 4.0 que remeció la región Huancavelica esta madrugada.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0627

Fecha y Hora Local: 20/09/2025 07:46:05

Magnitud: 4.3

Profundidad: 97km

Latitud: -3.25

Longitud: -77.93

Intensidad: II-III Sta. Maria De Nieva

Referencia: 148 km al N de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 20, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.