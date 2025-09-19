Últimas Noticias
Dos sismos de regular magnitud remecieron Piura esta mañana

Piura fue sacudida por dos sismos esta mañana.
Piura fue sacudida por dos sismos esta mañana. | Fuente: RPP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Ambos temblores tuvieron su epicentro en la provincia de Paita, informó el Instituto Geofísico del Perú.

Dos sismos de regular magnitud sacudieron esta mañana la región Piura, al norte del país, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El primer sismo, de magnitud 4.1, se registró a las 5:58 a.m. y tuvo su epicentro a 76 kilómetros al suroeste de la provincia de Paita.

Minutos después, a las 6:27 a.m., la región Piura fue sacudida por un segundo temblor, esta vez de magnitud 4.2. El foco del remezón se ubicó a 79 kilómetros al suroeste de Paita.

Según el IGP, ambos movimientos fueron sentidos con una intensidad de grado II en la escala de Mercalli en la provincia de Paita.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por estos sismos.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

Tags
Piura Sismo Instituto Geofísico del Perú IGP

