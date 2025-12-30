Áncash: acuerdan suspender celebraciones públicas por Año Nuevo en la provincia del Santa tras fuerte sismo

La propuesta fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Plataforma Provincial de Defensa Civil.

La Plataforma Provincial de Defensa Civil del Santa acordó suspender los eventos y celebraciones públicas por Año Nuevo para mañana miércoles 31 de diciembre tras el sismo de 6.0 registrado el pasado sábado, con epicentro en Chimbote, región Áncash.

El alcalde del Santa, Felipe Mantilla Gonzales, manifestó que la medida fue planteada como una acción preventiva ante la posibilidad de que se registren nuevas réplicas sísmicas en los próximos días.

Según el burgomaestre, con esta restricción se busca salvaguardar la integridad de la población, ya que el movimiento telúrico dejó personas heridas por situaciones de pánico y evacuación desordenada durante el movimiento sísmico.

El único que se opuso fue el alcalde del distrito de Nuevo Chimbote, Walter Soto Campos, quien consideró que esta medida afectaría el libre tránsito de las personas y la economía local.