Apurímac: Pobladores de Uripa inician paro indefinido y bloquean vía Andahuaylas - Ayacucho

La población protesta contra la Dirección Regional de Educación por querer incumplir el compromiso de registrar un terreno para la construcción de la futura universidad de Chincheros.

Pobladores del distrito de Anco Huayllo Uripa, en la provincia de Chincheros, región Apurímac, acatan desde esta mañana un paro indefinido con bloqueo de la vías que conecta Andahuaylas con Ayacucho y otros distritos.

Los puntos de interrupción del tránsito se concentran en los sectores de Miraflores y Chalhuani, donde los pobladores colocaron obstáculos en la carretera. La medida ha generado que decenas de vehículos de transporte interprovincial, carga pesada y particulares permanezcan varados desde hace más de cinco horas.

Esta protesta de la población es contra la Dirección Regional de Educación de Apurímac por querer inscribir un predio ante la Sunarp para la construcción de un colegio, cuando ese lugar está destinado que se haga la sede de la Universidad de Chincheros.

Los manifestantes solicitaron que el terreno universitario sea debidamente registrado ante el Ministerio de Educación, como parte del proceso de creación de la futura casa superior de estudios.

Los organizadores del paro advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, continuarán con el paro y el bloqueo de la vía hasta obtener una respuesta formal de las autoridades del sector Educación.