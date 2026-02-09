Apurímac: Seis fallecidos y cuatro heridos deja despiste de vehículo que transportaba pasajeros en Abancay

Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad. El conductor del vehículo es uno de los cuatro heridos que dejó este accidente.

Seis personas fallecieron y cuatro resultaron heridas tras el despiste y posterior volcadura de una miniván que transportaba pasajeros, ocurrido en el sector Layampampa, en el trayecto hacia la comunidad de Cotarma, distrito de Pichirhua, provincia de Abancay, región Apurímac.

El vehículo era conducido por Johan V. R. (28), quien resultó herido y fue evacuado al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. El rescate de los cuerpos contó con apoyo del Cuerpo General de Bomberos de Abancay.

Las víctimas mortales fueron identificados como Laureana Ramos Pipa (80), Maribel Huamán Aguilar (33), Alfredo Miranda Villarroel (43), Rosa Aguilar Ramos (50), Juana Maucaylla Huamán, que ingresó al hospital sin signos vitales, y un menor de edad, quien falleció horas después. En tanto, los cuatro heridos fueron diagnosticados con diversos traumatismos.

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, mientras que las diligencias e investigaciones quedaron a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la Policía Nacional en Abancay.