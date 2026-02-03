Últimas Noticias
Una mujer fallecida y cuatro heridos dejó caída de roca sobre un vehículo en Andahuaylas

Sede municipal de Pacucha, distrito donde se registró el accidente.
Sede municipal de Pacucha, distrito donde se registró el accidente. | Fuente: Maps
Redacción RPP

El accidente se produjo en el centro poblado de Santa Rosa, distrito de Pacucha, en la provincia apurimeña de Andahuaylas. La víctima mortal es una mujer de 19 años y entre los heridos se identificó a un menor de 7 años.

Una persona fallecida y 4 heridos, entre ellos un menor de edad, dejó el desprendimiento de una roca que impactó contra un vehículo en el centro poblado de Santa Rosa, distrito de Pacucha, en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, informó la Policía

Según información policial, la víctima mortal fue identificada como el vehículo impactado Fresia Linda Oscco Cañari de 19 años. 

Esta mujer fue encontrada atrapada y sin vida dentro del automóvil, el que quedó severamente dañado tras el impacto.  

Los heridos fueron identificados como Marino Cañari Vásquez (37), Carla Villano Cañari (32), Victoria Cañari Vásquez (41) y un menor de 7 años, quienes fueron evacuados hacia el Hospital Subregional de Andahuaylas, donde permanecen en observación.

Apurímac Accidente de tránsito Andahuaylas

