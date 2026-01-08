Rayo cae sobre choza y deja cuatro fallecidos en Apurímac: madre e hijo figuran entre las víctimas

El impacto del rayo ocurrió en el centro poblado de Tacmara, cuando las víctimas se encontraban descansando dentro de una cabaña. Además, dos menores resultaron heridas y se reportaron daños en zonas agrícolas, según informaron las autoridades.

Un rayo impactó en una choza del centro poblado de Tacmara, distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas, en la región Apurímac, y causó la muerte de cuatro personas que se encontraban dentro de la cabaña al momento de la descarga eléctrica, informó la Policía Nacional.

Entre las víctimas se encuentran una mujer, su pequeño hijo y otras dos niñas, quienes se encontraban descansando dentro de la choza cuando ocurrió el impacto del rayo, según información preliminar recogida en la zona.

El prefecto del distrito, Reyder Torres Pereyra, indicó que otras dos menores que retornaban a su domicilio también fueron alcanzadas por la descarga eléctrica y quedaron heridas.

Asimismo, señaló que se reportaron daños en áreas agrícolas, los cuales ya fueron comunicados a las autoridades competentes.

Autoridades llegaron a la zona

Efectivos policiales y representantes del Ministerio Público de Huancarama se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos conforme a ley.