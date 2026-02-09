Callao: Motociclista falleció en accidente de tránsito causado por trailer en la avenida Néstor Gambeta

Testigos en la zona indicaron que el accidente ocurrió cuando un camión cerró el paso al motociclista, que perdió el control de su vehículo e impactó con otra unidad de carga pesada. El conductor del camión se dio a la fuga.

Un motociclista falleció luego de ser atropellado por un trailer, tras un accidente de tránsito, en la avenida Nestor Gambeta, a pocos metros del ingreso al asentamiento humano Márquez, en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando un camión cerró el paso al motociclista, provocando que perdiera el control de su vehículo e impactara contra las llantas de otra unidad de carga pesada que circulaba detrás.

El conductor de la motocicleta, identificado como Freddy Arturo Álvarez Mamani, falleció de manera inmediata a causa del fuerte impacto, mientras que la motocicleta quedó totalmente destrozada.

En tanto, testigos en la zona indicaron que el conductor que provocó el accidente se dio a la fuga.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística para realizar las diligencias del caso y determinar responsabilidades.

Vecinos y conductores que transitan a diario por la vía indicaron a RPP que los accidentes son cada vez más constantes en la zona, por lo que pidieron a las autoridades mayor iluminación y presencia policial.