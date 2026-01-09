Arequipa: ¿qué pasa con el equipo de radioterapia inoperativo desde diciembre que afecta a pacientes con cáncer?

La interrupción de las sesiones ha generado preocupación entre los pacientes y sus familias, quienes temen que la pausa afecte la evolución de sus tratamientos contra el cáncer.

Al menos 80 pacientes oncológicos asegurados en EsSalud viven días de incertidumbre en Arequipa, luego de que el acelerador lineal con el que reciben radioterapia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo quedara fuera de servicio por una falla técnica registrada en diciembre del 2025, según confirmación de la Gerenta de la Red Asistencial de EsSalud, Guadalupe Mamani.

Especialistas consultados por RPP explicaron que la radioterapia es un procedimiento que emplea radiación de alta energía para destruir células cancerosas o impedir que se multipliquen. Este tratamiento es uno de los pilares en la lucha contra el cáncer y, en muchos casos, se combina con cirugía o quimioterapia, dependiendo del diagnóstico y la etapa de la enfermedad, con el objetivo de mejorar el pronóstico clínico.

Los pacientes afectados detallaron que varios de ellos tenían programadas entre 30 y 35 sesiones, pero solo pudieron recibir una parte antes de la avería del equipo. Advierten que la interrupción no solo reduce la efectividad del procedimiento, sino que podría favorecer la reaparición o progresión de la enfermedad, especialmente en casos donde la radioterapia debe aplicarse de manera continua y sin pausas prolongadas.

Familiares y pacientes con cáncer realizaron plantón en el hospital Carlos Seguín Escobedo de EsSalud exigiendo la programación de sesiones radioterapia | Fuente: RPP

Testimonio de familiar de paciente

Jesús Paredes, esposa de un paciente diagnosticado con cáncer, en dialogo con RPP, afirmó: “a mi esposo en el 2024 le detectaron cáncer a la próstata, lo pasaron al Carlos Alberto Seguín. Le han hecho un montón de tomografías, se pasaban los resultados, no había agujas para hacerle la biopsia, hasta que por fin nos derivaron a radioterapia. En el mes de agosto nos dijeron que nos iban a llamar, fuimos en septiembre, octubre, nada. Noviembre y nada, preguntamos en diciembre y el 11 de diciembre el acelerador lineal se había malogrado”.

La familiar del paciente dijo que desde la Gerencia de la Red Asistencial de EsSalud han enviado a una clínica local a los pacientes que solo les falta una o dos sesiones de radioterapia, mientras que los demás deben seguir esperando. Como el esposo de Jesús, hay otros pacientes entre los que se encuentran jóvenes mujeres y varones que esperan la programación del tratamiento.

Defensoría del Pueblo

A su turno, Andrea Sarayasi, jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, confirmó que en la región se está afectando gravemente el derecho a la salud de los pacientes oncológicos que no reciben el tratamiento de radioterapia porque no hay acelerador lineal operativo en EsSalud ni en el IREN SUR.

La funcionaria confirmó que un comisionado de la entidad verificó que en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo el equipo no funciona pese a que ya compraron el repuesto que necesita porque es obsoleto. Pero más grave aún es la respuesta que dan los funcionarios, indicando que en el año 2027 recién se tiene programado la compra del acelerador lineal.

Altos costos de tratamiento en clínicas

La preocupación también se traslada al plano económico, ya que los pacientes recordaron que un tratamiento completo de radioterapia en el sector privado puede costar entre S/ 20 mil y S/ 60 mil, cifras inalcanzables para la mayoría de los asegurados. Por ello, insisten en que la derivación externa no debería representar un costo adicional para los pacientes, considerando que se trata de un servicio cubierto por el seguro social.

EsSalud no responde

Hasta el cierre de esta nota, pese a reiterados pedidos, no hemos recibido respuesta de los funcionarios de la Red Asistencial de EsSalud sobre la reparación del equipo ni sobre la posible derivación de los pacientes a otros establecimientos de salud para garantizar la continuidad del tratamiento. Los asegurados esperan acceder a sus tratamientos porque se encuentra en grave riesgo su salud y vida.

Entrevista a Gerenta de la Red Asistencial a días de malograrse el acelerador lineal

El 17 de diciembre del año pasado, RPP Arequipa tuvo una entrevista con la Gerenta de la Red Asistencial de EsSalud, Guadalupe Mamani, quién confirmó que el acelerador lineal malogrado era un equipo de alta gama que tenía 17 años de antigüedad, y según las primeras evaluaciones presentó fallas en el software.

“Nosotros hemos previsto oportunamente la reposición del equipo y ahí están los documentos, ya que en agosto del año pasado (2025) se presentó el expediente para la compra, proceso que se realiza a nivel central, porque no solamente viene para Arequipa, sino también para los hospitales de otras redes. Pese que el equipo recibe mantenimiento anual siempre presenta pequeños desperfectos”, afirmó la funcionaria.

Aquella vez, la gerenta de la Red Asistencial de EsSalud, Guadalupe Mamani, afirmó que los pacientes estaban recibiendo tratamiento de radioterapia en el sector privado mediante la tercerización y otros enviados a Lima, hecho que fue desmetido por los asegurados.