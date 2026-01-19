Arequipa: un fallecido, casas inundadas y vías afectadas dejan las intensas lluvias

Las intensas lluvias que se registran en la región Arequipa, dejan como saldo una persona fallecida, más de 100 viviendas afectadas y más de 50 kilómetros de vías afectadas, según el reporte de evaluación preliminar de daños del Comité de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El Gobierno Regional de Arequipa confirmó el fallecimiento de una persona identificada con las iniciales J.M.C. (38), ocurrido en el distrito de Atico provincia de Caravelí (el pasado 17 de enero), en circunstancias que regresaba desde la mina “Titán”, a donde fue a llevar helados.

Según versión del copiloto de la unidad, a las 4 de madrugada de aquel día fueron sorprendidos por un huaico tras las intensas lluvias, siendo arrastrado el pequeño furgón.