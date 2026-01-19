Últimas Noticias
Arequipa: un fallecido, casas inundadas y vías afectadas dejan las intensas lluvias

Viviendas afectadas por huaicos tras las intensas lluvias
Viviendas afectadas por huaicos tras las intensas lluvias | Fuente: RPP | Fotógrafo: Yorch Huamaní
Maxy Quico Benavides

por Maxy Quico Benavides

·

Los distritos ubicados en la zona sur oriental de la ciudad de Arequipa como: Characato, Posci, Polobaya, Chiguata y Sabandía, soportaron lluvias de 60 litros por metro cuadrado durante el fin de semana.

Las intensas lluvias que se registran en la región Arequipa, dejan como saldo una persona fallecida, más de 100 viviendas afectadas y más de 50 kilómetros de vías afectadas, según el reporte de evaluación preliminar de daños del Comité de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El Gobierno Regional de Arequipa confirmó el fallecimiento de una persona identificada con las iniciales J.M.C. (38), ocurrido en el distrito de Atico provincia de Caravelí (el pasado 17 de enero), en circunstancias que regresaba desde la mina “Titán”, a donde fue a llevar helados.

Según versión del copiloto de la unidad, a las 4 de madrugada de aquel día fueron sorprendidos por un huaico tras las intensas lluvias, siendo arrastrado el pequeño furgón.

Casa afectada por inundación tras las lluvias en Characato
Casa afectada por inundación tras las lluvias en Characato | Fuente: RPP | Fotógrafo: Yorch Huamaní

Casas afectadas

De acuerdo con el reporte preliminar de evaluación de daños, 55 viviendas resultaron afectadas y 5 fueron declaradas inhabitables en los distritos de Achanizo y Cháparra en la provincia de Caravelí.

Además, se reportó filtraciones en la institución educativa Nuestra Señora María del Pilar ubicada en Cháparra.

En el distrito de Characato, provincia de Arequipa, el acalde distrital Zerafín Pinto, dijo que se reportaron más de 60 viviendas afectadas por la inundación en los sectores de Asociación de vivienda Juventud Characato, Asociación de Vivienda La Granja y el anexo de Mosopuquio. De la cifra al menos cinco casas fueron declaradas inhabitables, por lo que se coordina la entrega de ayuda humanitaria.

Familias afectadas por las lluvias en la provincia de Caravelí
Familias afectadas por las lluvias en la provincia de Caravelí | Fuente: Municipalidad provincial de Caravelí | Fotógrafo: Difusión

Vías dañadas

En la provincia de Castilla, al menos 50 kilómetros de carretera entre Acoy - Tipan, vía que conduce a Orcopampa fue afectada con derrumbes y tierra y lodo, el transito es restringido desde hace tres días. Además, se reportó derrumbes en la vía al distrito de Choco.

En la provincia de Caravelí, más de 10 kilómetros de vías entre la Carretera Panamericana Sur y vías de acceso de distritos se encuentran afectadas, por lo que se desplazó maquinaria pesada.

En la provincia de Caylloma, se reportó más de 20 kilómetros de vías fueron afectadas. En la provincia de La Unión, fue afectada más de 5 kilómetros de vías que conectan a la capital con el distrito de Quechualla y Pampamarca.

En la provincia de Condesuyos se reportó derrumbes en la vía que conduce al distrito de Salamanca ubicada en el anexo de Ayanca.

Vías dañadas en la provincia de Caylloma
Vías dañadas en la provincia de Caylloma | Fuente: Municipalidad de Caylloma | Fotógrafo: Difusión

Maquinaria para labores de limpieza

Desde el gobierno regional, en coordinación con los alcaldes provinciales y distritales se coordina el desplazamiento de maquinaria pesada   

Seguimiento permanente de la emergencia

El GORE Arequipa informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), se mantiene un monitoreo constante de la emergencia y se realizan las coordinaciones necesarias para la atención de la población afectada y la mitigación de riesgos ante posibles nuevos eventos.

Huaico interrumpe vía en Caravelí
Huaico interrumpe vía en Caravelí | Fuente: Municipalidad provincial de Caravelí

Lluvias continuarán

El especialista en meteorología del Senamhi, José Luis Ticona, dijo que las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la ciudad de Arequipa continuarán hasta el 23 de enero. En las zonas ubicadas por encima de los 3 800 m s.n.m., caerá nieve, granizo y aguanieve, que estarán acompañadas de tormentas eléctricas.

lluvias afectadas damnificadas

