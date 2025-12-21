Cajamarca: asesinan a hombre tras aparente altercado luego de accidente de tránsito en Chota

Según testigos, el hecho ocurrió cuando un motociclista impactó su unidad contra el mototaxi de la víctima, que se encontraba estacionado.

Un hombre identificado como Moisés Jonathan Rimarchín Delgado, natural de Colpa Huacariz, fue asesinado en las afueras del local La Caballita, en la ciudad de Chota, región Cajamarca, tras un aparente altercado con otra persona que impactó su mototaxi.

Según testigos de la zona, el hecho ocurrió cuando un motociclista impactó su unidad contra el mototaxi de la víctima, que se encontraba estacionado.

Al reclamar por los daños, el conductor de la motocicleta, presuntamente en estado de ebriedad, atacó a Rimarchín Delgado con un arma blanca a la altura de la yugular y se dio a la fuga. El mototaxista intentó avanzar unos metros; sin embargo, perdió la vida pese a los intentos de auxilio por unos vecinos.

Personal policial acordonó la zona, mientras que el Ministerio Público inició las diligencias de ley correspondientes así como el levantamiento del cadáver.

En tanto, rondas campesinas de Colpa Huacariz, en coordinación con otros comités, intervinieron al hermano del presunto agresor, quien habría colaborado en su fuga. El intervenido fue trasladado al local ronderil, donde se continúa recabando información para las investigaciones.