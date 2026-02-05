Cajamarca: incautan cerca de 40 kilos de droga durante operativo policial en Jaén

Cerca de 40 kilogramos de pasta básica de cocaína fueron incautados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo realizado en el centro poblado de Chamaya, en el ingreso a la provincia de Jaén, región Cajamarca.

El general PNP, José Quiroz Ávila, jefe del Frente Policial de Cajamarca, indicó que la droga fue hallada en la llanta de repuesto de una camioneta que minutos antes fue intervenida por las fuerzas del orden.

El vehículo -según señaló- se desplazaba desde la ciudad de Nieva, en la región Amazonas, con destino a Ayabaca, en Piura.

Como resultado del operativo, siete personas fueron detenidas. Cinco de ellas se encontraban a bordo de la camioneta, mientras que las otras dos se desplazaban en una motocicleta que cumplía la función de alerta en la vía. Dicho vehículo menor también fue incautado por la Policía.

El mando policial precisó que el cargamento estaría valorizado en aproximadamente 50 mil dólares y que su destino final sería la microcomercialización.

Asimismo, manifestó que los detenidos permanecen en proceso de investigación y que algunos de ellos registrarían antecedentes por el delito de tráfico ilícito de drogas.