Cajamarca: Corpac suspende vuelos por 30 días en el aeropuerto de Jaén por mantenimiento de pista de aterrizaje

A través de un comunicado, Corpac señaló que la medida, que rige desde hoy, busca “garantizar la seguridad y sostenibilidad de las operaciones a largo plazo”.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó la suspensión de vuelos en el Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén, en la región Cajamarca, por un periodo de 30 días, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje, la calle de rodaje y la plataforma de aeronaves.

A través de un comunicado, la entidad señaló que la medida, que rige desde hoy, busca “garantizar la seguridad y sostenibilidad de las operaciones a largo plazo”, considerando la importancia que tiene el aeropuerto para “el desarrollo económico, social y familiar” de la mencionada provincia y región.

Según indicó Corpac, la decisión se enmarca en la Resolución Ministerial N.° 071-2026-MTC/01.02, que declaró en emergencia el servicio de transporte aéreo en este terminal.

Esta disposición -señaló- permitió iniciar la limpieza de los drenajes superficiales y culminar el proceso de ingeniería de diseño para la implementación de subdrenajes en las zonas con altas filtración de agua en el campo de vuelo.

Asimismo, precisó que los trabajos se ejecutan bajo la supervisión permanente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en cumplimiento de la normativa aeronáutica vigente.

“La corporación agradece profundamente la comprensión de la ciudadanía durante este periodo y reitera su compromiso de trabajar con responsabilidad y dedicación para restablecer los vuelos en el más breve plazo posible, una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad correspondientes”, sostuvo Corpac.