Cajamarca: dictan siete meses de prisión preventiva para teniente del Ejército por presuntos tocamientos indebidos contra tres jóvenes

Las presuntas víctimas realizan el servicio militar voluntario en el Batallón de Infantería Motorizado (BIM) Zepita N.° 7 de Cajamarca.

El Poder Judicial de Cajamarca dictó siete meses de prisión preventiva para Leoncio Alfonso García Paredes, teniente del Ejército peruano investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de tres jóvenes que realizan servicio militar voluntario en el Batallón de Infantería Motorizado (BIM) Zepita N.° 7 de Cajamarca.



El oficial fue detenido, luego de que los propios soldados presentaran la denuncia.



Según la Fiscalía, García Paredes habría persuadido a los jóvenes para que ingresen a su habitación de madrugada con la excusa de limpiar el lugar, donde, finalmente, se habría producido las agresiones.



Durante la audiencia, la jueza a cargo del caso evaluó la gravedad de los hechos atribuidos, así como la posible pena, que podría alcanzar hasta 27 años de prisión.



También consideró el riesgo de obstaculización del proceso debido a la jerarquía que ostenta el investigado dentro de la institución castrense.



Con estos argumentos, el juzgado declaró fundado el requerimiento fiscal y ordenó su internamiento, mientras continúan las investigaciones.

En tanto, los familiares de los supuestos agraviados solicitaron que el caso se esclarezca y se sancione conforme a ley.