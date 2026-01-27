Jaén: suspenden vuelos en el aeropuerto Fernando Belaúnde Terry por segundo día consecutivo

Los vuelos de la ruta Jaén–Lima, y viceversa, en el aeropuerto Fernando Belaunde Terry, en la provincia de Jaén, región Cajamarca, fueron nuevamente suspendidos, a pesar del anuncio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) sobre la reanudación de sus operaciones, prevista para este martes, 27 de enero.

La suspensión generó reclamos e incomodidad entre los pasajeros afectados, entre ellos, usuarios de la aerolínea Latam, la cual informó que la cancelación de vuelos se debió a un “inconveniente externo fuera de su control”, sin precisar detalles adicionales ni indicar una fecha concreta de reprogramación.

Como se recuerda, la primera suspensión ocurrió el último domingo, de manera preventiva, por trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje.

Deterioros en pista

A través de un comunicado, Corpac precisó que se llegó a esta decisión luego de detectarse deterioros causados por las lluvias y las condiciones arcillosas del terreno.

En ese sentido, indicó que la pista será intervenida y se concentrarían en reparar las filtraciones causadas por el clima. Así, indicaron que las operaciones se reanudarían este martes; sin embargo, esto no se concretó.

Este inconveniente ocurre a dos meses del reinicio de sus operaciones, tras más de dos años y medio de cierre debido al mal estado de la pista de aterrizaje. Los trabajos de rehabilitación superaron los tres millones de soles.