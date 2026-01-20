Desconocidos quemaron combi de transporte público en el Callao: ataque estaría vinculado a cobro de cupos extorsivos

Así quedó la combi tras ser atacada por delincuentes. | Fuente: RPP

Siguen los atentados contra transportistas. Sujetos desconocidos quemaron una combi de la empresa Néstor Gambetta, en la calle José Carlos Mariátegui, en la zona conocida como Dulanto, en la provincia constitucional de Callao.

El dueño del vehículo, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad, reveló que la empresa es extorsionada, por lo que sospecha que el atentado está vinculado con las amenazas de la banda criminal.

El hombre se mostró consternado, ya que la combi -su herramienta de trabajo- quedó completamente inutilizada.

“Me llamó el señor que cuida la cochera. ‘Se está quemando tu carro’, dijo; y salí. Y ya estaba todo quemado ya. Ustedes saben que todas las combis pagan extorsión. Diga lo que diga, no me van a solucionar mi problema”, refirió.

“Ya está quemado el carro, ya no vale, prácticamente. Ya está deshecho, no vale. No sé cuánto estará, serán unos 10 000 dólares. Ya no vale ya, ya fue ya. ¿Qué puedo hacer?”, añadió.

Según el transportista, los miembros de la empresa Néstor Gambetta pagan un cupo diario entre 8 y 10 soles.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ataque en investigación

Un equipo de RPP acudió esta mañana a la zona del ataque y constató que la combi quedó completamente calcinada: solo queda en pie la carrocería del vehículo, pero todo el interior quedó reducido a cenizas.

Nuestra reportera informó que otros tres automóviles, pertenecientes a los vecinos, resultaron parcialmente dañados por el incendio; pero afortunadamente pudieron ser puestos a buen recaudo, evitando que terminen calcinados.

El dueño de la combi acudió a la Comisaría PNP Dulanto, para asentar la denuncia correspondiente; mientras que, en la zona de Dulanto, reina el hermetismo: los vecinos no han querido brindar declaraciones por temor a represalias.

Cabe mencionar que en las inmediaciones de la zona del ataque hay cámaras de seguridad, que podrían haber captado a los delincuentes que atentaron contra la combi.

