Trujillo: bus de Armonía 10 fue atacado con explosivos mientras se encontraban en una presentación

Un fuerte despliegue policial se registra en la avenida El Golf, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, luego de reportarse una explosión que dejó daños considerables en el bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada. El hecho ocurrió mientras la agrupación ofrecía un concierto en el interior de la discoteca "Monasterio".

Según las primeras diligencias de la Policía Nacional, se trataría de un "aparente atentado". La unidad móvil, que se encontraba estacionada en la vía pública, presenta afectaciones en la parte lateral izquierda, específicamente en la zona de la bodega, donde dos compuertas quedaron prácticamente levantadas tras el estallido.

Zona acordonada y diligencias

El fuerte estruendo se escuchó en varias urbanizaciones de la ciudad, y coincidió con el momento en que culminaba otra actividad cercana por el aniversario del distrito de Víctor Larco, donde se presentó la orquesta Corazón Serrano.

Ante la emergencia, la Policía Nacional ha cerrado el tránsito en una cuadra de la avenida El Golf y ha acordonado el perímetro. La Unidad de Emergencia de la PNP, junto a Seguridad Ciudadana, se encuentra realizando las pesquisas en el lugar, donde se espera que el registro de las cámaras de videovigilancia permita determinar qué ocurrió exactamente.

Al momento de la explosión no se encontraban personas dentro del bus. Los integrantes de la orquesta, que se han quedado prácticamente en la calle tras el incidente, están a la espera del término de las diligencias policiales.