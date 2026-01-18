Últimas Noticias
Balean local de empresa Cinco Estrellas en SJL: es el segundo ataque de presuntos extorsionadores en menos de 15 días

Según relataron testigos, el hecho, ocurrido en la Av. San Martín, en el anexo 22 de Jicamarca, se dio cuando dos vehículos llegaron al lugar y, desde su interior, se realizaron al menos dos disparos contra el portón del local. | Fuente: RPP
por Redacción RPP

Desconocidos dispararon hasta en dos ocasiones contra el patio de maniobras de la empresa de transportes, que el pasado 5 de enero ya había sufrido un atentado con un explosivo dejado en el frontis del local.

Un nuevo ataque a una empresa de transportes se registró solo cuatro días después de la paralización general del sector. La empresa 'Cinco Estrellas' se convirtió una vez más en víctima de presuntos extorsionadores, tras un ataque registrado en su patio de maniobras en San Juan de Lurigancho.

Según relataron testigos, el hecho, ocurrido en la Av. San Martín, en el anexo 22 de Jicamarca, se dio cuando dos vehículos llegaron al lugar y, desde su interior, se realizaron al menos dos disparos contra el portón del local.

Si bien no se reportaron personas heridas, el hecho generó alarma entre los trabajadores de la empresa y los vecinos, quienes reportaron la escasa presencia policial en la zona.

"No cuidan mucho por acá, el patrullaje está bajo", manifestó un ciudadano. "Creo que es algo que todos pedimos y nunca se hace. O sea, al menos que la Policía pase, si quiera se den unas vueltas, pero es una cosa que acá no se ve y no sabemos qué hacer", expresó otra vecina.

Segundo atentado en menos de dos semanas

Cabe precisar que este es el segundo atentado contra la empresa en menos de 15 días. El último sucedió el 5 de enero, cuando delincuentes dejaron un artefacto explosivo en el portón de este mismo local. 

Asimismo, hace menos de una semana, ocurrió otro ataque a solo dos cuadras de este punto. En aquella ocasión, un bus de la empresa 'Negociaciones Santa Anita' fue baleado, pese a tener pasajeros en su interior.

El caso es investigado por la comisaría de San Antonio de Jicamarca y la principal hipótesis apunta a amenazas de una banda de extorsionadores contra esta empresa, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho–Pachacámac.

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
San Juan de Lurigancho transportistas inseguridad ciudadana

