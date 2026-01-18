Balean local de empresa Cinco Estrellas en SJL: es el segundo ataque de presuntos extorsionadores en menos de 15 días

Un nuevo ataque a una empresa de transportes se registró solo cuatro días después de la paralización general del sector. La empresa 'Cinco Estrellas' se convirtió una vez más en víctima de presuntos extorsionadores, tras un ataque registrado en su patio de maniobras en San Juan de Lurigancho.

Según relataron testigos, el hecho, ocurrido en la Av. San Martín, en el anexo 22 de Jicamarca, se dio cuando dos vehículos llegaron al lugar y, desde su interior, se realizaron al menos dos disparos contra el portón del local.

Si bien no se reportaron personas heridas, el hecho generó alarma entre los trabajadores de la empresa y los vecinos, quienes reportaron la escasa presencia policial en la zona.

"No cuidan mucho por acá, el patrullaje está bajo", manifestó un ciudadano. "Creo que es algo que todos pedimos y nunca se hace. O sea, al menos que la Policía pase, si quiera se den unas vueltas, pero es una cosa que acá no se ve y no sabemos qué hacer", expresó otra vecina.

Segundo atentado en menos de dos semanas

Cabe precisar que este es el segundo atentado contra la empresa en menos de 15 días. El último sucedió el 5 de enero, cuando delincuentes dejaron un artefacto explosivo en el portón de este mismo local.

Asimismo, hace menos de una semana, ocurrió otro ataque a solo dos cuadras de este punto. En aquella ocasión, un bus de la empresa 'Negociaciones Santa Anita' fue baleado, pese a tener pasajeros en su interior.

El caso es investigado por la comisaría de San Antonio de Jicamarca y la principal hipótesis apunta a amenazas de una banda de extorsionadores contra esta empresa, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho–Pachacámac.