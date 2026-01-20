PNP capturó a presuntos implicados en asesinato de trabajadores de ladrillera de Carabayllo

Entre los detenidos, se encuentra el presunto sicario que asesinó a los trabajadores. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres personas, entre ellas una mujer, presuntamente implicadas en el asesinato de trabajadores de una ladrillera del distrito de Carabayllo, al norte de la capital.

En diálogo con RPP, el coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios, indicó que los intervenidos habrían participado hasta en tres atentados contra trabajadores de la ladrillera, que dejaron dos fallecidos y un herido.

“Realizados los trabajos sostenidos técnicos y especializados por la División de Investigación de Homicidios, se han permitido realizar tres capturas”, destacó.

El alto mando identificó Saulo Gil Manuyama (21) como el presunto sicario, encargado de perpetrar los ataques armados contra los trabajadores de la ladrillera.

“Es el gatillero, que actuó directamente contra estas dos personas y el que está gravemente herido”, manifestó.



Más detenidos

Morales Guevara refirió que en las últimas horas se logró la detención de Katherin Lucely Palacios Fernández (26) y Miguel Ángel Quispe Ramírez (26), presuntos integrantes de la banda y también vinculados a los crímenes antes mencionados.

“Se ha logrado detener el día de ayer, en horas de la noche, a las otras dos personas. (...) La chica tenía la función de hacer marcaje y reglaje y dar información respecto al desplazamiento de las víctimas, los objetivos. Y el otro sujeto era el que trasladaba en la moto lineal al sicario, en este caso a Saulo Manuyama”, manifestó.

Según el jefe policial, los tres intervenidos, presuntos integrantes de la banda ‘Los Malditos de San Lorenzo’, cuentan con antecedentes por otros ilícitos.

“Registran denuncias e, incluso, la señorita esta ha estado detenida en Santa Mónica por robo agravado. Y las otras dos personas también registran un rosario de denuncias, detenciones e intervenciones policiales”, sentenció.

Como se recuerda, el año pasado dos trabajadores de la ladrillera Pirámide, ubicada en Carabayllo, fueron víctimas de sendos ataques armados.

El primero ocurrió en noviembre pasado, cuando el jefe de seguridad de la empresa fue asesinado en Puente Piedra. Días después, en diciembre -en vísperas de Navidad-, otro empleado de la ladrillera murió acribillado, cuando llegaba a su domicilio, en Carabayllo.

