Contraloría interviene el Hospital Alberto Sabogal tras denuncias por escasez de medicinas para los pacientes

La Contraloría General de la República intervino este lunes el Hospital Alberto Sabogal, ubicado en el Callao, para investigar las denuncias sobre una posible falta de medicamentos que vienen perjudicando a los pacientes.

Un equipo de auditores llegó esta mañana al hospital y evaluó la disponibilidad de medicamentos a los asegurados de la Red Desconcentrada Sabogal de EsSalud. Los funcionarios inspeccionaron el almacén del nosocomio, además se reunieron con el personal administrativo a cargo de dirigir el centro médico.

La Contraloría informó que en un plazo de 10 días se hará público un informe de control donde se conocerán las causas de los problemas en la atención y abastecimiento de medicamentos a fin de dar soluciones a los reclamos de los pacientes.