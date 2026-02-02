Últimas Noticias
Contraloría interviene el Hospital Alberto Sabogal tras denuncias por escasez de medicinas para los pacientes

El personal de la Contraloría estuvo presente en el hospital revisando todas las áreas
El personal de la Contraloría estuvo presente en el hospital revisando todas las áreas | Fuente: Contraloría
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La entidad anunció que un equipo de auditores determinará las causas del desabastecimiento de medicamentos e instrumentos para que los doctores puedan trabajar. Esto luego de que un programa dominical denunciara la crisis que se vive en dicho nosocomio.

La Contraloría General de la República intervino este lunes el Hospital Alberto Sabogal, ubicado en el Callao, para investigar las denuncias sobre una posible falta de medicamentos que vienen perjudicando a los pacientes.

Un equipo de auditores llegó esta mañana al hospital y evaluó la disponibilidad de medicamentos a los asegurados de la Red Desconcentrada Sabogal de EsSalud. Los funcionarios inspeccionaron el almacén del nosocomio, además se reunieron con el personal administrativo a cargo de dirigir el centro médico. 

La Contraloría informó que en un plazo de 10 días se hará público un informe de control donde se conocerán las causas de los problemas en la atención y abastecimiento de medicamentos a fin de dar soluciones a los reclamos de los pacientes.

Contraloría llegó luego de conocerse sobre el desabastecimiento de medicamentos en el hospital.
Contraloría llegó luego de conocerse sobre el desabastecimiento de medicamentos en el hospital. | Fuente: Contraloría

Crisis en Sabogal

El programa Punto Final presentó anoche un reportaje donde reportó esta situación que afronta el nosocomio. El propio personal médico que labora en el lugar, bajo anonimato, señaló que fármacos esenciales, como gluconato de calcio, diazepam, sulfato de magnesio y labetalol, se encuentran agotados, perjudicando a los pacientes del seguro social que todos los días vienen a atenderse.

El programa periodístico también advierte la falta de insumos para los doctores que ha dejado salas de operaciones paralizadas en el hospital ubicado en el Callao. La mayoría de pacientes tienen que realizarse exámenes en clínicas privadas. 

Según el dominical, la gerencia invirtió dinero en remodelar las áreas administrativas del hospital. En la remodelación de unas barandas gastaron 42 100 soles, mientras que en el pintado de la fachada e ingreso principal del nosocomio usaron S/ 26 100.

